Школьникам Никольского района индейку заменили куриной грудкой и кожей цыплячьих шей

04.03.2022 [Общество]

Мониторинговая группа Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора после анализа системой «Меркурий» деятельности ООО «МЯСКО» установила нарушение в деятельности ветеринарного врача БУВ ВО «Вологодская районная станция по борьбе с болезнями животных».

В частности, было установлено, что в образовательное учреждение Никольского района был оформлен ветеринарный сертификат на котлеты из индейки в количестве 18 кг.

«При этом в качестве сырья для производства продукции из индейки были указаны свинина, говядина, филе грудки цыплят-бройлеров и кожа шей цыплят-бройлеров. Таким образом, заявленное сырье не соответствует произведенной из него продукции, — рассказали в управлении Россельхознадзора.

Как пояснили в ведомстве, выявленные факты свидетельствуют о грубом нарушении требований технического регламента, предусматривающего четкую фиксацию процессов поступления сырья и его дальнейшего перемещения.

«Нарушение технического регламента дает основания для предположений о потенциальной небезопасности подконтрольных товаров», — также пояснили в ведомстве.

На основании выявленных фактов в адрес ООО «МЯСКО» объявлено предостережение о недопустимости нарушений требований.

Кроме того, письма о нарушениях направлены заместителю губернатора области, главе администрации Никольского района, в областной департамент образования, в управление ветеринарии и в само образовательное учреждение.

Тэги: россельхознадзор, нарушение

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