Жителя Череповца будут судить за убийство собутыльника во время празднования Нового года

04.03.2022 [Происшествия]

В Череповце завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве собутыльника.

В ночь с 31 декабря на 1 января мужчина у себя дома ударил ножом в грудь потерпевшего, который был среди гостей, праздновавших Новый год. 45-летний пострадавший скончался на месте.

«В ходе следствия обвиняемый признался в содеянном, пояснив, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, а нанесению удара ножом способствовало шумное и активное поведение потерпевшего, которое его раздражало», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: убийство, пьянка, новый год, уголовное дело

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