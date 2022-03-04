Жителя Череповца будут судить за убийство собутыльника во время празднования Нового года

В Череповце завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве собутыльника.

В ночь с 31 декабря на 1 января мужчина у себя дома ударил ножом в грудь потерпевшего, который был среди гостей, праздновавших Новый год. 45-летний пострадавший скончался на месте.

«В ходе следствия обвиняемый признался в содеянном, пояснив, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, а нанесению удара ножом способствовало шумное и активное поведение потерпевшего, которое его раздражало», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.