В Грязовце полицейские спасли пенсионера, который пролежал в снегу около двух часов

В Грязовце полицейские нашли пропавшего 62-летнего мужчину.

О том, что мужчина ушёл в магазин и не вернулся, заявила его супруга. Она пояснила, что муж имеет проблемы со зрением и плохо ходит после травмы. Потерпевшего нашли на территории одного из дачных кооперативов. Он лежал на снегу и сильно замёрз.

«Полицейские помогли мужчине подняться и вызвали скорую медицинскую помощь. Как пояснил пенсионер, он оступился и упал, после чего самостоятельно встать уже не смог, пролежав в снегу порядка двух часов», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

С диагнозом «переохлаждение организма и обморожение конечностей» мужчину доставили в больницу.