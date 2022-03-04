В Грязовце полицейские спасли пенсионера, который пролежал в снегу около двух часов

04.03.2022 [Происшествия]

В Грязовце полицейские нашли пропавшего 62-летнего мужчину.

О том, что мужчина ушёл в магазин и не вернулся, заявила его супруга. Она пояснила, что муж имеет проблемы со зрением и плохо ходит после травмы. Потерпевшего нашли на территории одного из дачных кооперативов. Он лежал на снегу и сильно замёрз.

«Полицейские помогли мужчине подняться и вызвали скорую медицинскую помощь. Как пояснил пенсионер, он оступился и упал, после чего самостоятельно встать уже не смог, пролежав в снегу порядка двух часов», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

С диагнозом «переохлаждение организма и обморожение конечностей» мужчину доставили в больницу.

Тэги: потеряшки, пенсионер

ТОП НЕДЕЛИ

В России растут цены на продукты, автомобили, бытовую технику, гаджеты и лекарства
Сенатор Людмила Нарусова: «Вопрос о том, чтобы хотя бы тела погибших собрать просто не стоит! Они лежат не преданные земле»
Миллиардеры братья Игорь и Дмитрий Бухманы опубликовали открытое письмо
Минобороны РФ заявило о развитии операции в Донбассе
В Вологде пропал ребенок 2012 года рождения
В Вологде более суток искали бывшего заместителя губернатора Тамару Бритвину
В Вологодской области снимается ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса
Полицейские Вологодской области выберут самую красивую сотрудницу
В департаменте экономического развития Вологодской области заявили об очередной инфляции
В Вологде нашли пропавшего девятилетнего мальчика

Похожие новости

В Вологде нашли пропавшего девятилетнего мальчика

Он ушёл из дома в магазин за минералкой 27 февраля и не вернулся

2165
0

В Вытегре росгвардейцы спасли женщину, которая ночью ушла из дома в одном халате

Она не смогла пояснить, куда и зачем пошла так поздно

1003
0

В Вологде служебная собака по кличке Лотти помогла найти пропавшую школьницу

14-летняя девочка ушла из дома и не вернулась. Как выяснилось, она направлялась к бабушке.

1483
0

В Вологде служебная собака по кличке Центавр помогла найти потерявшегося школьника

11-летний ребёнок не вернулся после школы домой и спал в подъезде

1207
0

В Вологде нашли потерявшегося подростка

Жизни и здоровью 12-летнего Сергея Комарова ничего не угрожает

5195
0

В Вологде росгвардейцы вернули домой 13-летнюю школьницу

Она потерялась в районе Осановского проезда и не знала, как вернуться в Водники

1848
0

В Вологде росгвардейцы вернули домой потерявшуюся девочку

В домашней одежде и без обуви она пришла в магазин на улице Разина

1193
0

Трех человек ищут в лесах Вологодской области

Всего накануне на территории области ушли в лес и не вернулись в установленное время 4 человека

949
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Грязовце полицейские спасли пенсионера, который пролежал в снегу около двух часов
Вологодские синоптики прогнозируют пик холода на 8 – 9 марта
Издание Znak.com объявило о своем закрытии
В Вологодской области коронавирусом заболело на 200 человек меньше, чем сутками ранее
Вологодский спортсмен Михаил Суриков стал героем программы на телеканале «Спас»
Госдума сразу в трех чтениях приняла законопроект о наказании за фейки
В Вологодской области собирают информацию о застрявших за рубежом и на юге России туристах
 
18.02.2022 [Общество]

В ожидании чуда: около 300 жителей шестого микрорайона Вологды потребовали наладить работу автобусов

3879
0
04.03.2022 [БлогоVO]

После вмешательства органов прокуратуры области в Бабушкинском районе восстановлен доступ граждан к водоразборным колонкам

283
0
03.03.2022 [Обзор Прессы]

Бродский в бронзе

301
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика