Вологодские синоптики прогнозируют пик холода на 8 – 9 марта

04.03.2022 [Общество]

В ближайшие два дня — 5 и 6 марта, по прогнозам синоптиков, территория Вологодской области будет находиться на периферии тыловой части южного циклона и набирающего силу скандинавского антициклона. Поэтому будет преобладать облачная с прояснениями погода.

В субботу на большей территории обойдется без существенных осадков, в воскресенье, 6 марта, днем в большинстве районов пройдет небольшой снег.

Кроме этого, начинается поступление холодного воздуха с севера, что приведет к понижению температурного фона, особенно на востоке области.
В ночь на воскресенье ожидается температура до -14 градусов, при прояснениях — в восточных районах — до -19 градусов. Днем, 6 марта, на большей территории ожидается от -2 до -7 градусов, местами до -12.

Начиная с понедельника, 7 марта, ожидается усиление скандинавского антициклона. Это приведет к дальнейшему похолоданию. В ночь на понедельник — до -11 градусов, местами при прояснениях до -21 градуса, днем сохранится умеренно морозная погода в районе -10 градусов.

По предварительным данным, пик «холода» придется на 8 — 9 марта, ночами температура воздуха будет опускаться до -20 градусов, в восточных районах и более низкие значения.

Потепление, как сообщили в вологодском Гидрометцентре, стоит ожидать только с 10 марта.

 

Тэги: погода, мороз, прогноз

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