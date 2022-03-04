В Вологодской области коронавирусом заболело на 200 человек меньше, чем сутками ранее

В Вологодской области за минувшие сутки выявили 1280 новых заболевших коронавирусом. Это почти на 200 человек меньше, чем сутками ранее. Накануне статистика говорила о 1474 новых случаях. 1700 человек выздоровели, 10 не справились с болезнью.

Свежие данные опубликованы 4 марта на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 168 709 пациентам. Большая часть из них — 140 894 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 3 428 человек.