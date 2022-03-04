Жительница Ярославской области хотела сбыть в Вологде почти 1 кг наркотиков

В Вологде задержана 37-летняя жительница Ярославской области, которая привезла в областной центр 900 грамм синтетического наркотика.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий в районе Окружного шоссе полицейские остановили автомобиль Рено под управлением гражданки 1984 г. р. В ходе осмотра автомобиля оперативники обнаружили и изъяли пакеты с неизвестным веществом», — пояснили в пресс-службе регионального УМВД.

После исследования эксперты подтвердили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком.

Оперативники установили, что задержанная приехала из Ярославской области, чтобы сделать закладки на территории Вологды. Женщина рассказала, что наркотики приобрела через интернет.

Следственное управление городского УМВД возбудило уголовное дело по статье за «Незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств». Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 20 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Задержанная арестована и находится в следственном изоляторе Вологды.