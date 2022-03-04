Жительница Ярославской области хотела сбыть в Вологде почти 1 кг наркотиков

04.03.2022 [Происшествия]

В Вологде задержана 37-летняя жительница Ярославской области, которая привезла в областной центр 900 грамм синтетического наркотика.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий в районе Окружного шоссе полицейские остановили автомобиль Рено под управлением гражданки 1984 г. р. В ходе осмотра автомобиля оперативники обнаружили и изъяли пакеты с неизвестным веществом», — пояснили в пресс-службе регионального УМВД.

После исследования эксперты подтвердили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком.

Оперативники установили, что задержанная приехала из Ярославской области, чтобы сделать закладки на территории Вологды. Женщина рассказала, что наркотики приобрела через интернет.

Следственное управление городского УМВД возбудило уголовное дело по статье за «Незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств». Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 20 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Задержанная арестована и находится в следственном изоляторе Вологды.

 

Тэги: наркотик, задержание, уголовное дело

ТОП НЕДЕЛИ

В России растут цены на продукты, автомобили, бытовую технику, гаджеты и лекарства
Сенатор Людмила Нарусова: «Вопрос о том, чтобы хотя бы тела погибших собрать просто не стоит! Они лежат не преданные земле»
Миллиардеры братья Игорь и Дмитрий Бухманы опубликовали открытое письмо
Минобороны РФ заявило о развитии операции в Донбассе
В Вологде пропал ребенок 2012 года рождения
В Вологде более суток искали бывшего заместителя губернатора Тамару Бритвину
В Вологодской области снимается ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса
Полицейские Вологодской области выберут самую красивую сотрудницу
В департаменте экономического развития Вологодской области заявили об очередной инфляции
В Вологде нашли пропавшего девятилетнего мальчика

Похожие новости

Череповчане пытались передать наркотик в бисквите осужденному

Сладкий тайник обнаружили в шекснинской колонии № 17

1296
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Грязовце полицейские спасли пенсионера, который пролежал в снегу около двух часов
Вологодские синоптики прогнозируют пик холода на 8 – 9 марта
Издание Znak.com объявило о своем закрытии
В Вологодской области коронавирусом заболело на 200 человек меньше, чем сутками ранее
Вологодский спортсмен Михаил Суриков стал героем программы на телеканале «Спас»
Госдума сразу в трех чтениях приняла законопроект о наказании за фейки
В Вологодской области собирают информацию о застрявших за рубежом и на юге России туристах
 
18.02.2022 [Общество]

В ожидании чуда: около 300 жителей шестого микрорайона Вологды потребовали наладить работу автобусов

3879
0
04.03.2022 [БлогоVO]

После вмешательства органов прокуратуры области в Бабушкинском районе восстановлен доступ граждан к водоразборным колонкам

282
0
03.03.2022 [Обзор Прессы]

Бродский в бронзе

301
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика