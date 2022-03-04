Роженицу из Великого Устюга в тяжелом состоянии доставляли в Вологду вертолетом

Беременную женщину из Великого Устюга экстренно доставляли в Вологду санавиацией. Получить помощь она смогла только через четыре часа.
В Великоустюгскую ЦРБ поступила женщина на поздних сроках беременности. У нее диагностировали преэклампсию тяжелой степени, но помочь ничем не смогли.
«Это опасное осложнение второй половины беременности, которое сопровождается резким повышением артериального давления, потерей белка с мочой, отеками и полиорганной недостаточностью. Состояние опасно как для беременной, так и для ее ребенка. Было принято решение об экстренной эвакуации в перинатальный центр Вологодской областной клинической больницы», — пояснил заведующий отделения экстренной консультативной медицинской помощи областного перинатального центра, врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Дьяков.
Как сообщает администрация Великоустюгского района, специализированную помощь женщине удалось оказать в кратчайшие сроки. В 9 часов утра был сделан запрос в санавиацию, в 13:00 пациентка уже находилась в перинатальном центре. То есть через 4 часа. Во время эвакуации ее состояние контролировали врач анестезиолог-реаниматолог Геннадий Лунев и фельдшер Яна Шохина.
Женщине было проведено кесарево сечение. Ребенок и она сейчас здоровы.
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«Преэклампсия — это патология беременности, при которой из-за повышения артериального давления вместе с увеличением количества белка в моче в организме матери начинает развиваться полиорганная недостаточность (необратимый сбой в работе многих органов и систем). В результате нормальное развитие плода нарушается и возрастает риск преждевременных родов. Самое опасное осложнение преэклампсии — это эклампсия. Термин был предложен еще Гиппократом и переводится с греческого языка как „вспышка молнии“. Представляет собой быстроразвивающееся жизнеугрожающее состояние у беременной, при котором ее артериальное давление критически возрастает, появляются судороги, возможен отек легких или кровоизлияние в мозг. В прошлом веке 65% материнской смертности в родах приходилось именно на эклампсию! Преэклампсия также может привести к отслойке плаценты, преждевременным родам, массивным кровотечениям, задержке развития плода вследствие гипоксии (недостатка кислорода)», — заведующий отделением антенатальной диагностики охраны плода ГКБ им. В.В. Вересаева Валериан Шамугия