Роженицу из Великого Устюга в тяжелом состоянии доставляли в Вологду вертолетом

Беременную женщину из Великого Устюга экстренно доставляли в Вологду санавиацией. Получить помощь она смогла только через четыре часа.



В Великоустюгскую ЦРБ поступила женщина на поздних сроках беременности. У нее диагностировали преэклампсию тяжелой степени, но помочь ничем не смогли.

«Это опасное осложнение второй половины беременности, которое сопровождается резким повышением артериального давления, потерей белка с мочой, отеками и полиорганной недостаточностью. Состояние опасно как для беременной, так и для ее ребенка. Было принято решение об экстренной эвакуации в перинатальный центр Вологодской областной клинической больницы», — пояснил заведующий отделения экстренной консультативной медицинской помощи областного перинатального центра, врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Дьяков.

Как сообщает администрация Великоустюгского района, специализированную помощь женщине удалось оказать в кратчайшие сроки. В 9 часов утра был сделан запрос в санавиацию, в 13:00 пациентка уже находилась в перинатальном центре. То есть через 4 часа. Во время эвакуации ее состояние контролировали врач анестезиолог-реаниматолог Геннадий Лунев и фельдшер Яна Шохина.



Женщине было проведено кесарево сечение. Ребенок и она сейчас здоровы.

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