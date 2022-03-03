Генпрокуратура: участников антивоенных акций могут приравнять к экстремистам

Генеральная прокуратура Российской Федерации заявила, что участников антивоенных акций могут приравнять к экстремистам.

«Вооруженными Силами Российской Федерации проводится специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР. В условиях беспрецедентной информационной атаки на Российскую Федерацию в сети „Интернет“ распространяются призывы к проведению гражданами якобы мирных „антивоенных“ акций. Необходимо учитывать, что источником многих таких призывов являются объединения, запрещенные решением суда на территории Российской Федерации в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности», — заявили в Генеральной прокуратуре.

В ведомстве уверены, что поддаваясь на эти призывы, «граждане становятся не только потенциальной жертвой провокаций, но и вовлекаются в деятельность радикальных организаций, участие в которой влечет за собой уголовную ответственность по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации»).

Поэтому каждому факту участия в деятельности экстремистских организаций, а также вовлечения в нее будет дана правовая оценка.