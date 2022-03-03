Вологодским ФАПам разрешат торговать медикаментами

03.03.2022 [Общество]

В Вологодской области завершается процедура лицензирования по розничной торговле и отпуску лекарственных препаратов районными ФАПами. Право на ведение фармацевтической деятельности уже оформили 489 фельдшерско-акушерских пунктов из 507, — сообщает пресс-служба областного правительства.

«С 1 января этого года правительство значительно упростило процедуру выдачи фармлицензий ФАПам, амбулаториям и центрам общей врачебной практики, расположенным в сельских населенных пунктах. Сегодня для получения разрешения на розничную торговлю потребуется лишь заявление при условии наличия лицензии на медицинскую деятельность, — рассказала заместитель губернатора области Лариса Каманина. — При этом медицинским работникам в районах разрешено реализовывать лекарственные препараты без получения профессионального образования в части их розничной торговли».

Таким образом, нововведения позволят решить проблему лекарственного обеспечения в отдаленных населенных пунктах.

Тэги: ФАП, фармакология, Торговля

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