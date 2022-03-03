В Вологодской области выросло количество умерших от коронавируса за сутки

03.03.2022 [Общество]

В Вологодской области за минувшие сутки выявили 1474 заболевших от коронавируса. Накануне статистика говорила о 1548 новых случаях. 1954 человека выздоровели, 11 не справились с болезнью. В среду, 2 марта, сообщалось о 10 умерших от COVID-19.

Свежие данные опубликованы 3 марта на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 167 429 пациентам. Большая часть из них — 139 194 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 3 418 человек.

 

Тэги: коронавирус, инфекция
Сюжет: Пандемия коронавируса

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