Житель Вологды на улице выхватил у мужчины сумку с ноутбуком и убежал

03.03.2022 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в грабеже.

61-летний потерпевший рассказал, что на улице Чернышевского неизвестный мужчина вырвал из его рук сумку с ноутбуком и скрылся. Сумма ущерба составила около семи тысяч рублей.

Составив ориентировку, полицейские отправились на поиски подозреваемого и в течение 30 минут нашли схожего по приметам мужчину на улице Лаврова. Потерпевший опознал задержанного.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до четырёх лет лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Тэги: грабеж, уголовное дело

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