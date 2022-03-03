Психолог Юлия Данилова из Череповца о том, как в эти тяжелые дни сохранить спокойствие

Психолог из Череповца Юлия Данилова поделилась со своими подписчицами советами о том, как сегодня оставаться спокойной.

«Я уверена, что если бы странами руководили женщины, никаких войн на земле бы не было. Женщины — самые лучшие дипломаты. Поэтому нам очень важно сегодня сохранять спокойствие и разум. Для этого нужно освободиться от негативных переживаний и наполнить себя позитивными. Как это сделать: первым делом закрыть доступ в свое сознание негативной информации и открыть ворота для позитивных событий. СМИ теперь с утра до вечера обсуждают эту тему. Вы слышите об этом на работе, в разговоре с подругами, с родными. Возмущаетесь, негодуете, осуждаете. В результате вы напряжены, раздражены, срываетесь на детей. Страхов только больше стало», — пишет Юлия Данилова.

Она говорит, что сегодня особенно важно позаботиться о своем эмоциональном состоянии. Это могут быть совершенно простые вещи, которые помогут сохранить спокойствие:

1. Закройте доступ негативной информации:

— Не смотрите телевизор (если только свои любимые фильмы). Не просматривайте соцсети, если в этом нет необходимости по работе. О важных событиях вы и так узнаете. — Оградите себя от обсуждений и дискуссий с родными и знакомыми. Задайте себе вопрос: «Я могу повлиять на эти события?» Если нет, тогда не участвуйте в том, на что вы повлиять не можете.



2. Если вы чувствуете, что в вас много злости, раздражения, негодования, — то помогите себе освободиться от них экологичным способом. Экологично, — когда вы этим не наносите никому вред: ни себе, ни другим.

«Зачем освобождаться от негативных переживаний? Во-первых, для того, чтобы быть спокойной и радостной. Во-вторых, негативные чувства обязательно представлены в теле в виде ощущений. Например, при головной боли спазмируются мышцы. Когда мы злимся — учащается сердцебиение. Со временем одни и те же реакции тела выливаются в симптомы, а симптомы — в болезни. Если вы подавляете негативные чувства, то они либо начнут разрушать тело, либо наступит момент, когда вы не в силах будете их сдерживать, и у вас, по аналогии с кастрюлей с кипящей водой, что называется, сорвет крышку, и весь ваш накопленный гнев выльется на тех, кто рядом», — отмечает психолог.

Освободить себя от негативных чувств можно двумя способами. Самый простой подручный способ: взять лист бумаги формата А 4 и на 2-х страницах описать свое состояние: о чем вы сейчас думаете, что чувствуете, что хотите. Это можно делать каждый день, пока не почувствуете, что стали спокойной. Еще лучше использовать, что придумала сама природа, когда чувства разряжаются через движение, например, можно побить подушку с криком или устроить бой подушками с детьми (им это очень понравится). Многие женщины просто уезжают в лес на машине и там от всей души кричат. А после испытывают огромное облегчение, пустоту внутри, легкость и свободу.



3. Наполняйте себя радостными моментами.

«Направляйте свое сознание на поиск новых позитивных событий в своей жизни. Каждый день задавайте себе вопрос: «Что нового и хорошего произошло сегодня в моей жизни?», - отмечает психолог.

По ее мнению, это могут быть совершенно простые вещи:



— Увидела из окна, как две вороны обустраивают свое гнездо для выведения птенцов;

— Сегодня чистое голубое небо и яркое, по весеннему теплое солнце;

— впервые за зимний период прошлась по асфальту;

— пересмотрела свой гардероб на весну, рассталась со старыми вещами и освободила место в шкафу;

— сменила прическу, сделала маникюр;

— встретилась с подругой.



Это могут быть маленькие открытия:

— позволила себе целый день заниматься только тем, что нравится и получила массу удовольствия, а на следующий день легко сделала в 2 раза больше дел, чем обычно;

— для того, чтобы разбить клумбу у подъезда дома, нужно всего лишь вскопать землю.

Найдите в любом, даже на первый взгляд негативном событии позитивные моменты. Они обязательно есть. Задайте себе вопрос: «Что хорошего в том, что случилось?» Например, моя знакомая поскользнулась, упала, получила травму руки. Когда она начала жаловаться, я спросила ее: «Что в этом хорошего?» И она радостно ответила, что теперь ей не надо ходить на работу, и она ничего не делает по дому.

Напоследок Юлия Данилова посоветовала составить свой список, в котором не менее 20 пунктов того, того, что наполняет вас радостью и дает ощущение прилива сил и включать в каждый свой день по 1-2 такому занятию.

Что это может быть:

— прогулка по весеннему солнцу;

— смотреть на линию горизонта, неба, особенно заката, воды, огня;

— принять ванну с пеной;

— подушиться просто так любимыми духами или нюхать разные запахи эфирных масел;

— заварить себе кофе или необычный вкусный чай;

— послушать любимую музыку;

— сходить на выставку, на концерт, спектакль;

— сами подарите себе букет с любимыми цветами…



Применяя эти простые упражнения, вы почти сразу заметите, что ваше состояние заметно улучшилось.