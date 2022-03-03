В Вологодской области 2689 человек были покусаны и поцарапаны собаками в 2021 году

03.03.2022 [Общество]

По данным Роспотребнадзора в 2021 году в Вологодской области от покусов и оцарапываний пострадало 2689 человек, всего 85 человек получили увечья от диких животных, 41%- это дети.

Такие данные приводит детский омбудсмен Ольга Смирнова. 

Она совместно с председателем Общественной палаты Вологодской области Вячеславом Приятелевым провела круглый стол по совершенствованию законодательства в сфере обращения с животными. В круглом столе приняли участие представители Роспотребнадзора, УМВД по Вологодской области, Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области, государственной ветеринарной инспекции, благотворительной Общественной организации «Велес».

«По данным Роспотребнадзора в 2021 году в Вологодской области от покусов, оцарапываний пострадало 2689 человек (от диких животных 85), 41%- это дети. Только за последние два месяца в социальных сетях размещена информация о трёх случаях укусов детей собаками в области. Необходимо отметить, что нападения собак отмечаются как животными, имеющих хозяев, так и бесхозными. Готовясь к совещанию, проанализировала федеральное и региональное законодательство, законодательство соседних регионов. В ходе обсуждения все сошлись о необходимости комплексного подхода к решению проблемы», — говорит Смирнова.

Участники круглого стола считают, что справиться с собаками поможет информационно-воспитательная работа с населением об ответственности за животное, которое берётся в семью, о гуманном к нему отношению. Также должно помочь бережное отношение к окружающей среде, и необходимость разработки четких правил регистрации, учёта и порядка содержания домашних животных, ужесточения наказания за нарушения правил содержания и выгула животных и жестокое обращение с ними.

В отношении животных бесхозных необходим отлов, стерилизации, вакцинация, наличие приютов, как с государственным, так и частно-государственным партнерством, причём, агрессивные животные не должны выпускаться на улицу.

Тэги: собаки, нападение собак

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