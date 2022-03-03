Череповецкая «Северсталь» с победы стартовала в плей-офф КХЛ

«Северсталь» с победы начала матчи 1/8 Кубка Гагарина. «Желто-черные» на выезде обыграли московское «Динамо». Счёт был открыт в первом периоде, когда Якоб Стенквист в большинстве открыл счёт, а затем Макар Хабаров увеличил преимущество череповчан до двух шайб.

На второй период «динамовцы» вышли более заряженными и смогли сравнять счет. В течение двух минут сначала Вячеслав Войнов, а затем Станислав Галиев зажгли на табло «ВТБ-Арене» 2:2. В этот момент могло показаться, «Динамо», как более мастеровитая команда переломит игру, но после второй пропущенной шайбы череповчанам вновь выпал шанс поиграть в большинстве, и Даниилу Вовченко понадобилось всего восемь секунд чтобы реализовать преимущество в одного игрока и вновь вывести команду вперёд.

Затем Егор Морозов вернул преимущество подопечным Андрея Разина в две шайбы — 4:2.

На старте третьего периода новоиспеченный олимпийский чемпион финн Йоонас Няттинен довел преимущество «Северстали» до трех шайб. Хозяева ещё раз попытались догнать «сталеваров» в последней пятиминутке основного времени матча, забросив третью шайбу в ворота Владислава Подъяпольского. Но гол Игоря Гераськина в пустые ворота за 17 секунд до финальной серены установил окончательный счёт в матче — 6:3.

«Был большой перерыв, официальных игр давно не было, поэтому было предстартовое волнение. Хорошо, что начали хорошо — забили гол. В принципе, играли всю игру хорошо. Был отрезок во втором периоде, когда пропустили. На ровном месте заработали меньшинство, позволили сопернику сравнять счёт и в концовке, когда нас заперли в длинной позиционной атаке, которая привела к голу. Такая нервная концовка. Серия только начинается. Много эмоций отдали. Сейчас главное — восстановиться», — сказал после матча главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Череповчане повели в серии до 4 побед 1:0, выиграв матч в гостях, лишив тем самым «бело-голубых» преимущества своего поля. Следующий матч команды проведут завтра также в Москве.