Мэр Вологды Сергей Воропанов заявил, что на фармрынке 60% лекарств импортные, но пока дефицита нет

02.03.2022 [Экономика]

Мэр Вологды Сергей Воропанов заявил, что фармацевтическом рынке 60% — это импортные лекарства. Пока цены на них выросли на 7-10%. 

​​«Как рассказывают сотрудники вологодских аптек, ажиотажного спроса на лекарства не наблюдается. Некоторые покупатели в аптеках приобретают лекарства, которые они пьют курсами, сразу на несколько месяцев. Поэтому средний чек в сети муниципальных аптек „Вологдафарм“ вырос. Смысл в этом есть. 60% рынка лекарственных средств составляют импортные препараты, сейчас из-за крупных перевозчиков, ограничивающих доставку, возможны сбои в логистике, а значит некоторые задержки. Альтернативные пути доставки, в том числе через Беларусь уже прорабатываются», — говорит мэр. 

Однако, цена на импортные препараты зависит от курса валют. По оценкам экспертов, они уже сейчас выросли в цене на 7-10%. Однако Правительством РФ установлены предельные цены на перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), и цены на них держатся в установленных пределах.

«В целом, ситуация в сети аптек ООО „Вологдафарм“ стабильная. В первые же дни после объявления санкций закуп лекарств был увеличен в 2 раза, склад пополнен лекарствами, имеющими повышенный спрос. Наши муниципальные аптеки не только продают, но и производят лекарства для населения, а также для учреждений здравоохранения в рамках госконтрактов. Все субстанции для их изготовления, в том числе и импортные в аптеке имеются. Большая их часть производится в Китае и Индии», сказал Сергей Воропанов.

Он уверен, что повода для паники нет. 

Тэги: лекарства, аптеки, дефицит, санкции

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