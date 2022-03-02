«Правду говорить не можем, врать не хотим»: журналисты Серебряного Дождя сняли все программы с эфира

02.03.2022 [Общество]

Радиостанция «Серебряный дождь» сняла все программы с эфира, о чем предупредила своих радиослушателей.

«Уважаемые слушатели. С завтрашнего дня с 00.00 снимаются все программы. Больше мы работать в привычном для нас всех формате не сможем. В эфире будет идти только музыка и выпуски новостей (пока). Это всё, что мы можем сделать. Нам очень жаль, что мы, как журналисты больше не можем выполнять наш долг. С уважением ко всем вам, Серебряный Дождь», — говорится в заявлении "Серебряного дождя". 

Журналисты заявили, что правду говорить они больше не могут, а врать не хотят

Тэги: свобода слова, цензура

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