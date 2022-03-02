Житель Вологды получил условный срок за продажу данных своего банковского счёта и привязанной к нему карты

02.03.2022 [Общество]

В Вологде суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в незаконном сбыте электронных носителей информации.

Суд установил, что в марте 2019 года подсудимый, находясь в трудном материальном положении, продал данные о своём счёте в банке и привязанную к нему банковскую карту лицам, которые использовали счёт для ведения незаконной банковской деятельности.

Осуждённому назначено наказание в виде года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, сообщает пресс-служба прокуратуры Вологды.

Тэги: банковская карта, продажа, уголовное дело, приговор

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