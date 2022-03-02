Правительство России объявило о мерах поддержки бизнеса

С 10 марта правительство России вводит мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий. Он будет действовать до 31 декабря 2022 года, за исключением случаев, когда есть риски для жизни и здоровья граждан.

Об этих и других мерах поддержки бизнеса рассказал председатель правительства России Михаил Мишустин.

По его словам, в стране будет продлена программа «ФОТ 3.0». Для сохранения льготной ставки кредитования под 3% годовых правительство направит дополнительно более 6 млрд рублей. Это позволит бизнесу продолжить выполнять обязательства по заработной плате, арендным и коммунальным платежам.

Также на 6 месяцев продлевается программа компенсации МСП расходов по использованию отечественной системы быстрых платежей. Правительство выделит на эти цели 500 млн рублей. С помощью субсидий предприятиям в полном объеме будут возмещены банковские комиссии за все покупки товаров и услуг, которые граждане совершат с января по июнь текущего года через новый платежный сервис Банка России.

Компаниям, поставляющим лекарства и медицинские изделия в рамках контрактной системы, предоставят особый режим работы. Если они пострадают от санкций, то до конца текущего года условия их договоров могут быть изменены.

Также премьер сообщил, что меры поддержки необходимы всему российскому народу в этот непростой период.

«Ситуация в экономике требует от нас быстрых и эффективных решений. Вносим изменения в целый ряд нормативных актов, чтобы повысить уровень социальной защищенности людей, помочь нашим гражданам пройти через этот непростой период», — заявил Михаил Мишустин.

Льготные кредиты по невысокой ставке получат аграрии. Правительство просубсидирует более 8 тысяч выданных ранее аграриям кредитов. На эти цели будет выделено 5 млрд рублей.

Кстати, сегодня о поддержке аграриев также заявил заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков. По его словам, вологодские аграрии уже получили более полумиллиарда рублей на подготовку к весенне-полевым работам. До начала посевной кампании аграриям области выделят еще почти 1,5 млрд рублей господдержки.