Вологодская лыжница взяла бронзу Финала XI спартакиады учащихся России

В Сыктывкаре, на лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной стартовал Финал XI спартакиады учащихся по лыжным гонкам.

В первый соревновательный день вологжанка Алина Пеклецова заняла третье место на дистанции 5 км. свободным стилем с результатом 12:24.1. Алина уступила 16.5 секунд победительнице Алене Болоневой из Хабаровского края, на втором месте Екатерина Никитина из Мордовии.

Ещё одна представительница Вологодской области — Лидия Федосова — заняла 22 место.

Отметим, что соревнования продлятся до 6 марта, девушкам предстоит ещё пробежать масс-старт, спринт и эстафету.