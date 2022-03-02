Вологодская лыжница взяла бронзу Финала XI спартакиады учащихся России

02.03.2022 [Спорт]

В Сыктывкаре, на лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной стартовал Финал XI спартакиады учащихся по лыжным гонкам.

В первый соревновательный день вологжанка Алина Пеклецова заняла третье место на дистанции 5 км. свободным стилем с результатом 12:24.1. Алина уступила 16.5 секунд победительнице Алене Болоневой из Хабаровского края, на втором месте Екатерина Никитина из Мордовии.

Ещё одна представительница Вологодской области — Лидия Федосова — заняла 22 место.
Отметим, что соревнования продлятся до 6 марта, девушкам предстоит ещё пробежать масс-старт, спринт и эстафету.

Тэги: лыжные гонки, спартакиада

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