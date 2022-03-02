В Вологде вор выронил и разбил ящик пива, убегая от охранника магазина

02.03.2022 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали 21-летнего местного жителя, подозреваемого в грабеже.

Охранник одного из магазинов города заявил, что посетитель взял ящик спиртного и прошёл мимо кассы, не оплатив товар.

«Охранник попытался задержать его, он побежал со спиртным в руках в сторону выхода. Запнувшись о порог, злоумышленник выронил ящик и скрылся в неизвестном направлении», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что пришёл магазин, чтобы похитить алкоголь. Дождавшись, когда в зале не останется покупателей, он взял ящик и попытался уйти, но его заметил охранник.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до четырёх лет лишения свободы.

Тэги: грабеж, магазины, уголовное дело
Видео пресс-службы УМВД РФ по Вологде

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