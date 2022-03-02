В Череповце хозяин пуделя Тишки до смерти избил хаски по кличке Мишка, с которым подралась его собака

02.03.2022 [Происшествия]

В Череповце полицейские возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя, до смерти избившего собаку породы хаски по кличке Мишка.

Потерпевший — хозяин Мишки — пояснил, что ночью он с женой выгуливал пса на улице Гоголя. Рядом не было других собак, и хаски гулял без поводка.

«В этот момент из-за угла дома появился пес породы карликовый пудель по кличке „Тишка“, тоже без поводка и с лаем подскочил к хаски. Собаки сцепились между собой, а хозяин пуделя, испугавшись за своего питомца, стал пинать хаски по ребрам и животу, после чего собака отшатнулась, упала на бок и больше не подавала признаков жизни», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

В дальнейшем собака потерпевшего скончалась. Уголовное дело возбуждено по факту жесткого обращения с животным. Подозреваемому грозит до года лишения свободы.

Тэги: собаки, жестокое обращение с животными, уголовное дело

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