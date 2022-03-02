Житель Устюженского района получил год ограничения свободы за причинение смерти сожительнице по неосторожности

02.03.2022 [Происшествия]

В Устюженском районе суд вынес приговор 63-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении смерти по неосторожности.

Как установил суд, в ночь с 20 на 21 января 2021 года между подсудимым и его сожительницей произошла ссора. Оба были пьяны. Мужчина несколько раз ударил потерпевшую кулаком, отчего та упала на пол, ударилась головой и в 5 часов утра скончалась в больнице.

«Мужчина действовал неосторожно, без умысла на убийство», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

С учётом смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств осуждённому назначено наказание в виде года ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: смерть по неосторожности, пьянка, приговор

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