В Вологодской области трое руководителей лесозаготовительных организаций вымогали деньги у участников лесных аукционов

02.03.2022 [Происшествия]

В Вологодской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группы, которая вымогала деньги у лесозаготовителей. Подозреваемыми оказались трое руководителей коммерческих лесозаготовительных организаций. Их задержали при силовой поддержке СОБР Росгвардии.

По версии следствия, подозреваемые, под угрозой физической расправы и уничтожения имущества, вымогали деньги у предпринимателей — участников государственных лесных аукционов.

Возбуждено уголовное дело. Задержанных проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

«Жители региона, осведомленные о фактах вымогательства при проведении лесных аукционов на право заключения договоров купли-продажи деловой древесины, могут сообщить указанные сведения по телефонам УФСБ России по Вологодской области: (8172) 21-22-44, 56-11-62», — сообщает пресс-служба ведомства.

Тэги: вымогательство, лесозаготовка
Фото пресс-службы УФСБ по Вологодской области

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