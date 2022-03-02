В Вологодской области трое руководителей лесозаготовительных организаций вымогали деньги у участников лесных аукционов

В Вологодской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группы, которая вымогала деньги у лесозаготовителей. Подозреваемыми оказались трое руководителей коммерческих лесозаготовительных организаций. Их задержали при силовой поддержке СОБР Росгвардии.
По версии следствия, подозреваемые, под угрозой физической расправы и уничтожения имущества, вымогали деньги у предпринимателей — участников государственных лесных аукционов.
Возбуждено уголовное дело. Задержанных проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.
«Жители региона, осведомленные о фактах вымогательства при проведении лесных аукционов на право заключения договоров купли-продажи деловой древесины, могут сообщить указанные сведения по телефонам УФСБ России по Вологодской области: (8172) 21-22-44, 56-11-62», — сообщает пресс-служба ведомства.