В Вологодской области трое руководителей лесозаготовительных организаций вымогали деньги у участников лесных аукционов

В Вологодской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группы, которая вымогала деньги у лесозаготовителей. Подозреваемыми оказались трое руководителей коммерческих лесозаготовительных организаций. Их задержали при силовой поддержке СОБР Росгвардии.

По версии следствия, подозреваемые, под угрозой физической расправы и уничтожения имущества, вымогали деньги у предпринимателей — участников государственных лесных аукционов.

Возбуждено уголовное дело. Задержанных проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.