В Шекснинском районе сторож погиб при пожаре в бытовке

Пожар в бытовке, расположенной на территории базы грузоперевозок недалеко от вокзала, случился сегодня ночью в Шекснинском районе.

По информации регионального управления СК, пожар в бытовке заметили очевидцы около 5.30 и вызвали пожарных.

Временное вспомогательное помещение использовалось сторожем базы для постоянного проживания.

В ходе ликвидации пожара тело погибшего сторожа было обнаружено внутри помещения.

«В настоящее время Череповецким межрайонным следственным отделом СУ СК России проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины, 1965 года рождения. В ходе процессуальной проверки назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая для установления причины и очага пожара», — рассказали в пресс-службе регионального СК.

Основная версия произошедшего — неосторожное обращение с огнем при курении со стороны погибшего.