В Шекснинском районе сторож погиб при пожаре в бытовке

02.03.2022 [Происшествия]

Пожар в бытовке, расположенной на территории базы грузоперевозок недалеко от вокзала, случился сегодня ночью в Шекснинском районе.

По информации регионального управления СК, пожар в бытовке заметили очевидцы около 5.30 и вызвали пожарных.

Временное вспомогательное помещение использовалось сторожем базы для постоянного проживания.

В ходе ликвидации пожара тело погибшего сторожа было обнаружено внутри помещения.

«В настоящее время Череповецким межрайонным следственным отделом СУ СК России проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины, 1965 года рождения. В ходе процессуальной проверки назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая для установления причины и очага пожара», — рассказали в пресс-службе регионального СК.

Основная версия произошедшего — неосторожное обращение с огнем при курении со стороны погибшего.

 

Тэги: погиб при пожаре, бытовка, проверка

ТОП НЕДЕЛИ

В России растут цены на продукты, автомобили, бытовую технику, гаджеты и лекарства
Минобороны РФ: «Ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов»
Российские военные могут завершить операцию в Донбассе за пять дней
В Вологде пропал ребенок 2012 года рождения
Вологодские антимонопольщики отменили четыре многомиллионные закупки
Жителю Череповецкого района грозит до трёх лет лишения свободы за драку в магазине
В Вологодской области снимается ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса
Полицейские Вологодской области выберут самую красивую сотрудницу
В Вологде нашли пропавшего девятилетнего мальчика
Министерство обороны сообщило о погибших российских военных в Украине

Похожие новости

В Вологде мужчина погиб при пожаре в доме на улице Некрасова

Причина возгорания устанавливается

2026
0

В Вологде мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме на Пошехонском шоссе

Восемь жильцов дома, в том числе один ребёнок, были спасены. Мальчика нашли благодаря лаю его собаки.

1983
0

53-летний мужчина погиб в пожаре в Вожегодском районе 1 января

Предположительно пожар начался из-за непотушенной сигареты или неисправной электропроводки

1626
0

62-летний мужчина погиб в пожаре в Череповце 1 января

Пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем во время курения

1529
0

В Череповецком районе мужчина погиб при пожаре в собственном доме

В обстоятельствах его гибели разбираются следователи

1774
0

61-летняя женщина погибла в пожаре в Белозерском районе

Причины возгорания устанавливаются

1786
0

В Белозерском районе мужчина погиб при пожаре в деревянном доме

Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении

1849
0

В Кадуе во время пожара погиб вахтовик из Московской области

Предположительная причина происшествия — неосторожное обращение с огнем при курении

1270
0

Женщина погибла в пожаре на 9-м этаже 10-этажного дома в Череповце

Пожар произошел ночью 28 ноября

1783
0

49-летний житель Сокольского района погиб при пожаре в собственном доме

Инцидент произошёл в деревне Лендобово утром 23 ноября

894
0

Следователи установили личность мужчины, погибшего на пожаре в Грязовце

Им оказался 35-летний бездомный из Архангельской области

1102
0

Мужчина погиб в пожаре в Соколе

Личность погибшего устанавливается

1379
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области трое руководителей лесозаготовительных организаций вымогали деньги у участников лесных аукционов
В Шекснинском районе сторож погиб при пожаре в бытовке
В ожидании весны: как паводок пройдет в Вологде
Череповецкий спортсмен одержал победу на Чемпионате СЗФО по вольной борьбе
Ъ: Экспорт «Северстали» в Европу остановился
В Вологде более суток искали бывшего заместителя губернатора Тамару Бритвину
Заявления о приеме в первые классы в Вологде начнут принимать с 1 апреля
 
18.02.2022 [Общество]

В ожидании чуда: около 300 жителей шестого микрорайона Вологды потребовали наладить работу автобусов

3686
0
01.03.2022 [БлогоVO]

Людям страшно и тревожно. Уже сейчас трясет тех, кто в своем детстве (или не в детстве) застал — хоть краешком — войну

367
0
28.02.2022 [Обзор Прессы]

Невкусная инструкция

480
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика