В Вологде более суток искали бывшего заместителя губернатора Тамару Бритвину

02.03.2022 [Общество]

Вологодский поисковый отряд «Ты не один» разместил информацию о поисках бывшего заместителя губернатора Тамары Бритвиной. Как было указано в сообщении, женщина ушла из дома на улице Леденцова Вологды 28 февраля в 15.00 и с тех пор о ее судьбе ничего не было слышно, — сообщает GorodVo.  

Тамара Бритвина занимала пост заместителя губернатора Вологодской области, а до этого работала заместителем мэра в Череповце. Более суток о ее судьбе ничего не было известно. По информации ПСО, 69-летняя женщина могла быть дезориентирована.

Накануне вечером поисковый отряд сообщил, что Тамару Бритвину удалось найти. По информации поисковиков, она уехала в Череповец, не сообщив об этом родным.

Тэги: поисковый отряд, пропавшие

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