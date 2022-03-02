Мошенники дважды обманули жительницу Великого Устюга

02.03.2022 [Происшествия]

В Великом Устюге воспитательница детского сада дважды попалась на уловки мошенников. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейским женщина пояснила, что в начале января увидела в интернете сообщение о дополнительном заработке на продаже газа. Перейдя по ссылке, потерпевшая оставила свой номер телефона, с ней связалась неизвестная девушка и пообещала большой доход при минимальных вложениях.  

«Поверив неизвестной, заявительница оформила кредит на сумму 200 тысяч рублей и вместе со своими сбережениями перевела деньги на указанные менеджером счета, но дополнительной прибыли так и не получила», — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Когда женщина поняла, что ее обманули, нашла объявление, где юрист обещал вернуть деньги с брокерских счетов. Потерпевшая снова оставила свой номер телефона, ей перезвонил мужчина и предложил свои услуги по возврату денег. Правда, за свои услуги он попросил аванс и скинул женщине реквизиты банковской карты. Потерпевшая перевела на счет 2-70-00 рублей, после чего неизвестный перестал выходить на связь.

«Сотрудники УМВД напоминают, что при совершении операций с переводом денежных средств, а также при оплате различных услуг необходимо сохранять бдительность и быть предельно внимательными», — рекомендуют в полиции.

 

Тэги: обман, телефонные мошенники

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