Мошенники дважды обманули жительницу Великого Устюга

В Великом Устюге воспитательница детского сада дважды попалась на уловки мошенников. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейским женщина пояснила, что в начале января увидела в интернете сообщение о дополнительном заработке на продаже газа. Перейдя по ссылке, потерпевшая оставила свой номер телефона, с ней связалась неизвестная девушка и пообещала большой доход при минимальных вложениях.

«Поверив неизвестной, заявительница оформила кредит на сумму 200 тысяч рублей и вместе со своими сбережениями перевела деньги на указанные менеджером счета, но дополнительной прибыли так и не получила», — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Когда женщина поняла, что ее обманули, нашла объявление, где юрист обещал вернуть деньги с брокерских счетов. Потерпевшая снова оставила свой номер телефона, ей перезвонил мужчина и предложил свои услуги по возврату денег. Правда, за свои услуги он попросил аванс и скинул женщине реквизиты банковской карты. Потерпевшая перевела на счет 2-70-00 рублей, после чего неизвестный перестал выходить на связь.