Выставка картин четырех художников открывается в галерее «Красный мост» в Вологде

Выставка «Северное лето» откроется 3 марта в галерее «Красный мост» в Вологде.

Здесь будут представлены картины четырех художников Анны и Александра Мессерер, Александра Пестерева и Дмитрия Рытяева.

Александр Мессерер московский художник. Занимается живописью и графикой, иллюстрирует книги. Живет и работает в Переделкино, где совместно со своей женой Анной Мессерер организовал галерею «Сад». В галерее проходят персональные и тематические выставки современных художников. Летом живет в деревне Красново, недалеко от Ферапонтова монастыря.

Анна Мессерер – участник российских и зарубежных выставок и проектов. Ведет детскую студию живописи в Переделкино.

– Мессерерам близок импрессионизм, постимпрессионизм, художники 20–30-х годов: Лабас, Древин, Удальцова Надежда, Фальк. В основном Анна и Александр пишут работы за один раз, даже если это большие холсты. Чаще всего это именно так называемый стиль «а-ля прима», то есть сделанный по вдохновению, быстро, – говорят организаторы выставки.

Александр Пестерев – живописец, график, скульптор. Член Союза художников России. Родился в лесном поселке «18 квартал» Грязовецкого района Вологодской области. Живет и работает в Ферапонтов.

– Присущие ему минимализм в использовании средств выражения, абстрактность формы, экспрессионизм в способе выражения замысла, сближают творчество художника с мастерами и течениями мирового искусства второй половины 20-го – начала 21-го веков. Нестандартные композиционные решения, сложный колорит, внимание к фактурному построению плоскости и выбор тем делают творчество Пестерева заметным и узнаваемым, как на российских, так и на международных выставочных площадках, – говорится в анонсе выставки.

Дмитрий Рытяев – член международной федерации свободных художников с 1996 года. Участник многочисленных совместных и персональных выставок в России и за рубежом.

– Основной материал его творчества – дерево. По пластике близки архаичные, знаковые формы, которые прослеживаются с незапамятных времен в народной культуре различных народов. В последние годы в творчестве художник тяготеет к искусству мастеров Русского Севера с его красотой, ясностью, чистотой, лаконичностью и гармонией. В своих работах Дмитрий Рытяев использует, как старинное дерево с разобранных построек, так и утилитарные предметы, стараясь придать им новое звучание, – говорится о художнике в пресс-релизе мероприятия.

Посетить выставку можно с 3 марта по 8 мая в галерее «Красный мост» по адресу: Вологда, Набережная 6 Армии, 143 ежедневно с 10:00 до 18:00. Выходной день – пятница.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.