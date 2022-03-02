Выставка картин четырех художников открывается в галерее «Красный мост» в Вологде

02.03.2022 [Культура]

Выставка «Северное лето» откроется 3 марта в галерее «Красный мост» в Вологде.

Здесь будут представлены картины четырех художников Анны и Александра Мессерер, Александра Пестерева и Дмитрия Рытяева.

Александр Мессерер московский художник. Занимается живописью и графикой, иллюстрирует книги.  Живет и работает в Переделкино, где совместно со своей женой Анной Мессерер организовал галерею «Сад». В галерее проходят персональные и тематические выставки современных художников. Летом живет в деревне Красново, недалеко от Ферапонтова монастыря.

Анна Мессерер – участник российских и зарубежных выставок и проектов. Ведет детскую студию живописи в Переделкино.

– Мессерерам близок импрессионизм, постимпрессионизм, художники 20–30-х годов: Лабас, Древин, Удальцова Надежда, Фальк. В основном Анна и Александр пишут работы за один раз, даже если это большие холсты. Чаще всего это именно так называемый стиль «а-ля прима», то есть сделанный по вдохновению, быстро, – говорят организаторы выставки.

Александр Пестерев – живописец, график, скульптор. Член Союза художников России. Родился в лесном поселке «18 квартал» Грязовецкого района Вологодской области. Живет и работает в Ферапонтов. 

– Присущие ему минимализм в использовании средств выражения, абстрактность формы, экспрессионизм в способе выражения замысла, сближают творчество художника с мастерами и течениями мирового искусства второй половины 20-го – начала 21-го веков. Нестандартные композиционные решения, сложный колорит, внимание к фактурному построению плоскости и выбор тем делают творчество Пестерева заметным и узнаваемым, как на российских, так и на международных выставочных площадках, – говорится в анонсе выставки.

Дмитрий Рытяев – член международной федерации свободных художников с 1996 года. Участник многочисленных совместных и персональных выставок в России и за рубежом.

– Основной материал его творчества – дерево. По пластике близки архаичные, знаковые формы, которые прослеживаются с незапамятных времен в народной культуре различных народов. В последние годы в творчестве художник тяготеет к искусству мастеров Русского Севера с его красотой, ясностью, чистотой, лаконичностью и гармонией. В своих работах Дмитрий Рытяев использует, как старинное дерево с разобранных построек, так и утилитарные предметы, стараясь придать им новое звучание, – говорится о художнике в пресс-релизе мероприятия.

Посетить выставку можно с 3 марта по 8 мая в галерее «Красный мост» по адресу: Вологда, Набережная 6 Армии, 143 ежедневно с 10:00 до 18:00. Выходной день – пятница.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.

Тэги: выставка, картины, художники

ТОП НЕДЕЛИ

В России растут цены на продукты, автомобили, бытовую технику, гаджеты и лекарства
Минобороны РФ: «Ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов»
Российские военные могут завершить операцию в Донбассе за пять дней
В Вологде пропал ребенок 2012 года рождения
Вологодские антимонопольщики отменили четыре многомиллионные закупки
Жителю Череповецкого района грозит до трёх лет лишения свободы за драку в магазине
В Вологодской области снимается ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса
Полицейские Вологодской области выберут самую красивую сотрудницу
В Вологде нашли пропавшего девятилетнего мальчика
Министерство обороны сообщило о погибших российских военных в Украине

Похожие новости

Выставка работ художника Евгения Шиперова открылась в Вологде

В экспозиции представлены гравюры на пластике и монотипии

540
0

Выставка лоскутного шитья проходит в центре ремесел в Вологде

Здесь же проходит выставка коллекции самоваров 19-20 веков

661
0

Выставка продажа сувениров ручной работы пройдет в Вологде 6 марта

В центре ремесел «Резной палисад» пройдет мероприятие «Мастеровая среда»

982
0

Керамика вологодских гончаров Анастасии и Сергея Нуриджанян представлена в библиотеке имени Бабушкина

Вход на выставку бесплатный по предъявлению QR-кода

1051
0

Картины на тему сказки «Алиса в стране чудес» представят на выставке в Вологде

Персональная выставка графики и экслибрисов Марии Колышкиной откроется 26 февраля

1550
0

Тактильная выставка «Почувствуй себя археологом» проходит в доме-интернате в Молочном

Необычность этой выставки в том, что она рассчитана на посетителей с проблемами зрения и все экспонаты здесь можно трогать

993
0

Выставка картин череповецкого художника Николая Викулова проходит в Вологде

Мероприятие приурочено к 85-летию автора

858
0

Кирилло-Белозерский музей-заповедник обновляет выставку «Мир старого дома»

Здесь представлены предметы обстановки и обихода семьи Церковницких в 19-20 столетиях столетиях

778
0

Выставка ювелирных изделий открывается в Вологде

Посетителям представят около трех сотен работ художника-ювелира Елены Данкевич, члена Союза художников России

1125
0

Выставка современного искусства проходит в Тотьме

В экспозиции представлены арт-объекты – светильники необычной формы из вторсырья, созданные местными жителями

872
0

Выставка фотографий лошадей работает в Вологде

Работы Светланы Балабановой, фотохудожника из Санкт-Петербурга, представлены в библиотеке имени Бабушкина

1244
0

Выставка работ череповецкого художника Евгения Калачева работает в Вологде

На живописных полотнах запечатлены места Вологодской области, ставшие туристическим брендом, а также малоизвестные ее уголки

964
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области трое руководителей лесозаготовительных организаций вымогали деньги у участников лесных аукционов
В Шекснинском районе сторож погиб при пожаре в бытовке
В ожидании весны: как паводок пройдет в Вологде
Череповецкий спортсмен одержал победу на Чемпионате СЗФО по вольной борьбе
Ъ: Экспорт «Северстали» в Европу остановился
В Вологде более суток искали бывшего заместителя губернатора Тамару Бритвину
Заявления о приеме в первые классы в Вологде начнут принимать с 1 апреля
 
18.02.2022 [Общество]

В ожидании чуда: около 300 жителей шестого микрорайона Вологды потребовали наладить работу автобусов

3686
0
01.03.2022 [БлогоVO]

Людям страшно и тревожно. Уже сейчас трясет тех, кто в своем детстве (или не в детстве) застал — хоть краешком — войну

367
0
28.02.2022 [Обзор Прессы]

Невкусная инструкция

480
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика