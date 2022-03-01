Торговые сети обещают ограничить стоимость базовых продуктов

01.03.2022 [Экономика]

Торговые сети приняли рекомендации по ограничению наценки в 5% на некоторые социально значимые продукты питания. В список попали овощи, молочная продукция, сахар и хлебобулочные изделия. Эксперты не исключают, что в условиях растущей инфляции подобные ограничения могут распространить и на другие продукты.

Ограничения в первую очередь коснутся овощей из борщевого набора, к которым относятся свекла, морковь, капуста, картофель и лук, молочной продукции, сахара, хлеба и булочных изделий.

Предельный размер наценки — 5%. В ФАС «Коммерсанту» уточнили, что «Магнит» вводит ограничения с 1 марта. В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») инициативу пока не комментировали.

О планах ограничить наценки в 10% на социально значимые продукты крупнейшие ритейлеры сами заявили в начале 2022 года. Но в феврале стало известно, что регуляторы рассчитывают снизить этот параметр до 5%. В Минсельхозе опасались, что рост стоимости на овощи открытого грунта, молочную продукцию, хлеб и сахар по итогам года превысит 10%.

Конкретные позиции и бренды для ограничения наценок сети выберут самостоятельно. В перечень могут попасть один или два наиболее популярных в категории бренда. При этом поставщики продуктов готовятся к ажиотажному спросу.

Как отмечают эксперты, вариант с ограничением наценки более гибок, чем применявшиеся в прошлом году соглашения о фиксации оптовых и розничных цен на сахар и подсолнечное масло, а также более адекватен текущим нестабильным условиям.

Тэги: борщевой набор, цены, подорожание

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