Вологжане взяли несколько золотых медалей в фестивале снегоходного спорта

01.03.2022 [Спорт]

В Центре спорта и отдыха «Демино» в Рыбинске Ярославской области состоялся фестиваль снегоходного спорта «Кубок Поволжья 2022». Участие в соревнованиях приняли также и спортсмены из Вологды.

Вологжане заняли первые места в дисциплине «кросс-кантри» — Дмитрий Звягин (группа «Master»), Владимир Крылов (группа «Супер-Спорт») и Уланов Сергей (группа «Спорт»).

В дуэльном кроссе вологодский спортсмен Дмитрий Широков одержал безоговорочную победу, опередив соперников во всех заездах.

В командной гонке за Вологду выступили 2 команды — «Русский снег I» (команду вел по дистанции Чекмарев Сергей) и «Русский снег II» (ведущий — Звягин Дмитрий).

По итогам, взяв все точки и пройдя безошибочно трек, команда «Русский снег I» заняла первое место, а Звягин Дмитрий привел команду на второе место с разницей по времени в 6 минут. Третье место заняла команда «Русская Механика» из Рыбинска.

Также Центр спортивной подготовки Вологодской области сообщает, что 5 марта в поселке Майский Вологодского района состоится зимний чемпионат и первенство города Вологды — 2022 по кросс-кантри на снегоходах среди детей и женщин.

Тэги: снегоходный спорт, соревнования

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