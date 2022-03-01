Visa и Mastercard отключили несколько российских банков из платежной системы

Карты Visa, выпущенные ВТБ, Совкомбанком, Новикомбанком и банком «Открытие», с 28 февраля перестали работать за границей. Теперь они работают только внутри России



Международная платежная система Visa официально уведомила попавшие под санкции банки о приостановке их участия в своей системе. Соответствующее письмо было разослано 28 февраля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на банковские источники.



От платежной системы отключены ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и «Открытие», против которых были введены блокирующие санкции США.

«Visa оперативно принимает необходимые меры для соблюдения применимых санкций и готова выполнять требования новых санкций в случае их объявления», — сказал представитель платежной системы.

Аналогичное решение приняла Mastercard.



Приостановка участия банка в платежной системе означает, что карты Visa, эмитированные этими банками и их «дочками», перестанут работать за границей и на иностранных интернет-магазинах. В России они продолжат работать, так как все операции по картам внутри страны обрабатываются Национальной системой платежных карт.

«По картам Visa и Mastercard, выпущенным попавшими под санкции банками (ВТБ, БМ-банк, Саровбизнесбанк, «Открытие», Совкомбанк, Новикомбанк, РГС Банк, ПСБ), будут недоступны операции с помощью Apple Pay, Google Pay, но все операции по оплате покупок и услуг, в том числе в интернет-магазинах, доступны клиентам, как обычно, с помощью банковской карты — по контактной или бесконтактной технологии», — сказал представитель НСПК.

Кроме этого банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard после истечения срока их действия.







