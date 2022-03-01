В Вологодской области стартовал конкурс «Педагогический триумф-2022»

01.03.2022 [Общество]

1 марта в Вологодской области дан старт финальным испытаниям областного конкурсного проекта «Педагогический триумф». Более 170 конкурсантов проведут уроки и занятия, где покажут свое педагогическое мастерство и решат профессиональные кейсы.

«В этом году проект объединяет семь престижных областных конкурсов профессионального мастерства: «Учитель года России», «Педагогический дебют», «Воспитатель года России», «Сердце отдаю детям», «Мастер года», «Учитель будущего» и «Навигаторы детства». Новшеством этого года стало проведение двух новых педагогических конкурсов: «Учитель будущего» и «Навигаторы детства», — рассказала начальник департамента образования области Елена Рябова.

Уже 5 марта в регионе выберут 46 победителей и лауреатов, которые будут представлять Вологодскую область на всероссийском уровне.

 

Тэги: конкурс, педагоги

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