Житель Череповца получил условный срок за то, что сжёг документы бывшей девушки

В Череповце суд вынес приговор 30-летнему местному жителю, признанному виновным в уничтожении официальных документов бывшей девушки.

Суд установил, что вечером 12 августа подсудимый в квартире дома на улице Ветеранов взял свидетельство ИНН, аттестат и свидетельство об окончании училища, принадлежащие потерпевшей, и сжёг документы на газовой плите.

«Подсудимый вину признал. Пояснил, что раньше с потерпевшей они жили вместе. Ему не нравился ее образ жизни, поэтому он с ней расстался. Документы сжёг на эмоциях», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Пострадавшая просила строго не наказывать мужчину и показала, что раньше жила с подсудимым, но ушла от него, так как сожитель злоупотреблял алкоголем и устраивал скандалы. Несколько раз она приходила, чтобы забрать вещи, но он их ей не отдавал.

С учётом смягчающих обстоятельств, осуждённому назначено наказание в виде четырёх месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Приговор вступил в законную силу.