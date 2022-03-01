Синоптики обещают в Вологодской области до 20 градусов мороза

01.03.2022 [Общество]

Первые дни марта в Вологде синоптики обещают солнечными и морозными. Благодаря скандинавскому антициклону, температура по ночам выхолаживается до -10 градусов, а днем усилиями мартовского солнца температура устанавливается на уровне нулевой отметки.

Однако в четверг, 3 марта, западные и центральные районы области окажутся под влиянием атмосферного фронта, пройдет снег. Начиная с четверга, на территории региона будет преобладать облачная с прояснениями погода, возможны осадки.

По предварительным данным, в выходные на территории области начнется похолодание, среднесуточная температура приблизится к климатической норме.

Как сообщает сайт Гисметео, после 8 марта по ночам возможно понижение температуры до -20 градусов. Днем столбики термометров будут подниматься до -10 градусов.

 

Тэги: погода, мороз

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