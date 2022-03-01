Мошенник «Илья Джобс» под предлогом инвестирования выманил у жительницы Сокола 296 тысяч рублей

В Соколе суд вынес приговор 33-летнему жителю Москвы, признанному виновным в мошенничестве в отношении жительницы Сокольского района.

Как установил суд, 25 марта 2021 года подсудимый разместил с зарегистрированной им под именем «Илья Джобс» страницы в соцсети объявление о поиске инвестора.

«Через четыре дня ему написала потерпевшая и попросила рассказать о бизнес-идее. Подсудимый отправил ей образец договора инвестирования, условия ее заинтересовали. Девушка перевела ему в общей сложности 296 000 рублей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимый признал вину и пояснил, что обещал потерпевшей прибыль, но возвращать перечисленные ему деньги не собирался. С учётом смягчающих обстоятельств, осуждённому назначено наказание в виде полутора лет исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. С него также взыскали причинённый потерпевшей ущерб. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.