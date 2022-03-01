Вологжанин Кирилл Мартюков стал серебряным призером всероссийского лыжного марафона

01.03.2022 [Спорт]

Вологодский спортсмен Кирилл Мартюков занял второе место на лыжном марафоне памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва. Соревнования прошли на родине прославленного лыжника во Владимирской области. В них приняли участие более 500 спортсменов.

Кирилл Мартюков занял второе место на дистанции 20 километров свободным стилем среди мужчин 2005 г. р. и старше.

Вологжанин показал результат 52:47,6, всего 3,6 секунды уступив победителю — Максиму Рыбакову из города Вязники. Тройку лидеров замкнул Дмитрий Козлов из Владимира.

Тэги: марафон, лыжные гонки

ТОП НЕДЕЛИ

В России растут цены на продукты, автомобили, бытовую технику, гаджеты и лекарства
Минобороны РФ: «Ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов»
В Вологде предприниматель не смог через суд получить право проезда к принадлежащему ему зданию
Российские военные могут завершить операцию в Донбассе за пять дней
В Вологде пропал ребенок 2012 года рождения
Вологодские антимонопольщики отменили четыре многомиллионные закупки
Жителю Череповецкого района грозит до трёх лет лишения свободы за драку в магазине
Полицейские Вологодской области выберут самую красивую сотрудницу
Износ очистных сооружений канализации в Вологодской области в среднем составляет 70%
Две школьные футбольные команды из Вологодской области стали лучшими на Северо-Западе

Похожие новости

Юлия Чекалева и Степан Малиновский стали победителями лыжного марафона «Русский Север»

Соревнования прошли в минувшие выходные в «Школе путешественников Фёдора Конюхова» в Тотьме

1007
0

Максим Черезов и Юлия Чекалева стали победителями Тарногского марафона

Такие именитые спортсмены впервые приехали на старт в Тарногу

839
0

Призеров лыжного марафона в урочище Кирики-Улиты определяли по видеоповтору

Всего в массовом забеге приняли участие 600 спортсменов из 43 регионов России и республики Молдова

1613
0

600 человек зарегистрировались на лыжный марафон в урочище Кирики-Улита

Спортивное мероприятие пройдет в воскресенье, 23 января

1070
0

600 лыжников со всей России зарегистрировались на марафон в Кирики Улиты

Хотя сам спортивный праздник пройдет только в следующие выходные, слоты на участие в марафоне закончились еще 26 декабря

1139
0

Новогодний онлайн-марафон по созданию праздничной атмосферы проводится в Вологде

На любом этапе желающие могут к нему присоединиться

1105
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Мошенник «Илья Джобс» под предлогом инвестирования выманил у жительницы Сокола 296 тысяч рублей
Роспотребнадзор рекомендует из ограничений по коронавирусу оставить только масочный режим
Вологжанин Кирилл Мартюков стал серебряным призером всероссийского лыжного марафона
В Вытегорском районе предприниматель подозревается в незаконной рубке леса на 7 млн рублей
В Вологодской области 10 человек умерли от коронавируса за минувшие сутки
Несколько акций по сбору вторсырья пройдут в Вологде в марте
В департаменте экономического развития Вологодской области заявили об очередной инфляции
 
18.02.2022 [Общество]

В ожидании чуда: около 300 жителей шестого микрорайона Вологды потребовали наладить работу автобусов

3600
0
28.02.2022 [БлогоVO]

Члены секты свидетелей агдевыбыливосемьлет, нередко пишут — вот, в Донецке дети гибли, теперь пусть дети Киева принимают эту страшную эстафету

944
0
28.02.2022 [Обзор Прессы]

Невкусная инструкция

332
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика