Вологжанин Кирилл Мартюков стал серебряным призером всероссийского лыжного марафона

Вологодский спортсмен Кирилл Мартюков занял второе место на лыжном марафоне памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва. Соревнования прошли на родине прославленного лыжника во Владимирской области. В них приняли участие более 500 спортсменов.

Кирилл Мартюков занял второе место на дистанции 20 километров свободным стилем среди мужчин 2005 г. р. и старше.

Вологжанин показал результат 52:47,6, всего 3,6 секунды уступив победителю — Максиму Рыбакову из города Вязники. Тройку лидеров замкнул Дмитрий Козлов из Владимира.