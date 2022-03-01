В Вытегорском районе предприниматель подозревается в незаконной рубке леса на 7 млн рублей

01.03.2022 [Происшествия]

В Вытегорском районе выявлен факт незаконной рубки древесины на 7 млн рублей. Участок, где обнаружена незаконная заготовка древесины, находится в Лемском участковом лесничестве. Сообщение об этом поступило в полицию от местных жителей.

«Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что неизвестные незаконно вырубили 706 кубометров хвойных пород. Общий ущерб от действий „лесорубов“ составил более 7 миллионов рублей», — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался местный предприниматель.  

«Сотрудникам полиции задержанный пояснил, что является частным предпринимателем в сфере лесозаготовок. На выделенном ему участке он не смог найти границ отвода, в результате чего вышел за отведенные пределы. Вырубленный лес сразу реализовал», — также рассказали в областном УМВД.

По факту незаконной заготовки древесины в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы, а также крупный штраф.

 

Тэги: вырубка деревьев, ущерб

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