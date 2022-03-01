В Вологодской области 10 человек умерли от коронавируса за минувшие сутки

01.03.2022 [Общество]

В Вологодской области за минувшие сутки выявили 1605 новых случаев заболевания коронавирусом. Накануне сообщалось о 1654 заболевших. При этом 2170 человек выздоровели, 10 человек умерли, 114 человек госпитализировано. Такие данные опубликованы 1 марта на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 164 407 пациентам. Большая часть из них — 135 260 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 3 397 человек.

 

Тэги: коронавирус, инфекции
Сюжет: Пандемия коронавируса

ТОП НЕДЕЛИ

В России растут цены на продукты, автомобили, бытовую технику, гаджеты и лекарства
Минобороны РФ: «Ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов»
В Вологде предприниматель не смог через суд получить право проезда к принадлежащему ему зданию
Российские военные могут завершить операцию в Донбассе за пять дней
В Вологде пропал ребенок 2012 года рождения
Вологодские антимонопольщики отменили четыре многомиллионные закупки
Жителю Череповецкого района грозит до трёх лет лишения свободы за драку в магазине
Полицейские Вологодской области выберут самую красивую сотрудницу
Износ очистных сооружений канализации в Вологодской области в среднем составляет 70%
Две школьные футбольные команды из Вологодской области стали лучшими на Северо-Западе

Похожие новости

Роспотребнадзор рекомендует из ограничений по коронавирусу оставить только масочный режим

Новые методические рекомендации 1 марта опубликованы на сайте ведомства

205
0

Широкой Масленицы в Семенково в этом году не будет, но ее планируют отмечать в других местах

Сотрудники архитектурно-этнографического музея не могут прокомментировать такие разночтения

357
0

В Вологодской области снимается ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса

В частности, снимаются ограничения на работу предприятий общественного питания в ночное время

1682
0

Количество заболевших коронавирусом в Вологодской области постепенно снижается

Количество смертей от COVID-19, впрочем, остается высоким

610
0

В Вологодской области за минувшие сутки 1701 человек заболел коронавирусом

Не справились с болезнью семь человек

1086
0

В Вологодской области второй день подряд количество выздоровевших от коронавируса за сутки превысило число заболевших

За минувшие сутки в регионе зафиксировано 1746 новых случаев заболевания коронавирусом

1303
0

В поликлиниках Вологодской области с 28 февраля возобновляется плановая медицинская помощь

Как заявил начальник департамента здравоохранения области Алексей Плотников, снятие ограничений связано с выходом на плато по коронавирусу

1095
0

В Вологодской области количество выздоровевших от коронавируса за сутки превысило число заболевших

За 24 февраля зафиксировано 1 823 новых случая заболевания

899
0

В Вологодской области за сутки заболели коронавирусом 1848 человек

Умерли от болезни при этом восемь человек

976
0

За сутки в Вологодской области выявили 1829 новых случаев заболевания коронавирусом

1904 человека выздоровели, семь умерли

1679
0

В Вологодской области 13 человек умерли за сутки от коронавируса

При этом количество заболевших ежедневно становится меньше

1096
0

В Вологодской области возобновляется оказание плановой медицинской помощи

В стационарах оказание плановой медицинской помощи возобновляется с 24 февраля

1535
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Мошенник «Илья Джобс» под предлогом инвестирования выманил у жительницы Сокола 296 тысяч рублей
Роспотребнадзор рекомендует из ограничений по коронавирусу оставить только масочный режим
Вологжанин Кирилл Мартюков стал серебряным призером всероссийского лыжного марафона
В Вытегорском районе предприниматель подозревается в незаконной рубке леса на 7 млн рублей
В Вологодской области 10 человек умерли от коронавируса за минувшие сутки
Несколько акций по сбору вторсырья пройдут в Вологде в марте
В департаменте экономического развития Вологодской области заявили об очередной инфляции
 
18.02.2022 [Общество]

В ожидании чуда: около 300 жителей шестого микрорайона Вологды потребовали наладить работу автобусов

3600
0
28.02.2022 [БлогоVO]

Члены секты свидетелей агдевыбыливосемьлет, нередко пишут — вот, в Донецке дети гибли, теперь пусть дети Киева принимают эту страшную эстафету

944
0
28.02.2022 [Обзор Прессы]

Невкусная инструкция

332
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика