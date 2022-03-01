В Вологодской области 10 человек умерли от коронавируса за минувшие сутки

В Вологодской области за минувшие сутки выявили 1605 новых случаев заболевания коронавирусом. Накануне сообщалось о 1654 заболевших. При этом 2170 человек выздоровели, 10 человек умерли, 114 человек госпитализировано. Такие данные опубликованы 1 марта на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 164 407 пациентам. Большая часть из них — 135 260 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 3 397 человек.