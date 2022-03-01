Несколько акций по сбору вторсырья пройдут в Вологде в марте. У этих акций разные организаторы и разные перечни принимаемых материалов.

6 марта с 11:00 до 12:00 на Кремлевской площади состоится акция городского Экопроекта «Пластик НОЛЬ». В ней примут участие несколько волонтерских организаций.

Экологическое движение ЭкоБессрочка примет у населения следующие виды вторсырья:

отработанные батарейки аккумуляторы,

блистеры от таблеток,

просроченные таблетки (отдельно от блистеров)

металлические банки, крышки, отработанные водосчетчики и пр. металлические предметы

электронные сигареты

старое хлопковое постельное белье и хлопковую взрослую одежду

ломаные зонтики

зубные щетки

пробковые пробки от бутылок вина

зажимы из-под хлебных пакетов

бижутерию

пакеты из-под кофе с маркировкой «С»-принимаются только в чистом и сухом виде.

искусственные ели (строго в разобранном и сложенном виде)

диски CD/DVD

пластиковые коробки из-под CD/DVD дисков и кассет

тюбики, дойпаки и паучи (только разрезанные, помытые и сухие, можно с крышкой)

пластиковые яйца из Киндер-сюрпризов (только желтого и оранжевого цвета)

рентгеновские снимки

кассовые чеки (без скрепок и пластиковых втулок)

контейнеры для линз (нужно предварительно удалить фольгированную пленку)

фломастеры и ручки (без стержней)

одноразовые бритвенные станки

дозаторы (без трубочки)

Общество защиты животных «Велес» на этой же акции организует сбор следующих видов вторсырья:

Стекло – бутылки, оконное, осколки любого цвета. Можно не удалять этикетки, дозаторы, ободки.

Металл – черный металл, алюминий, аэрозольные баллончики, жесть.

Техник – бытовая техника и ее части в любом состоянии.

Линолеум – любой, кроме советского с ворсом на изнанке.

ТетраПак – пакеты из-под молочных продуктов и соков. Ополоснуть, смять.

Разнопласт ящики из-под фруктов, овощей, лом пластмассовых изделий, кроме упаковки от продуктов: тазы, ведра, ванночки, цветочные горшки, бамперы, пластиковая мебель, детские игрушки и т.д.

PET1 (ПЭТ) – бутылки из-под воды и напитков, флаконы из-под бытовой химии. В смятом виде.

Крышки и крышечки – все виды от бутылок и флаконов.

5РР – стаканчики и контейнеры от пищевых продуктов. Ополоснуть, компактно сложить.

6PS прозрачный – прозрачные контейнеры из-под пищевых продуктов. Ополоснуть, компактно сложить.

6PS вспененный – лотки (подложки) от полуфабрикатов и пищевых продуктов, контейнеры из-под яиц. Ополоснуть, компактно сложить.

Пакеты «майки» – такие, как из магазинов «Пятерочка», «Магнит», «Макси» и т.д.

Пакетики прозрачные (шуршащие) – такие, как под овощи и фрукты в супермаркетах.

Пакеты «хрустящие» – такие, как из-под круп, сахара, кондитерских изделий.

Пленка – парниковая, стрейч-пленка (ПНД, ПЭВД, ПВД, LDPE) – мягкая, не шуршащая, тянущаяся при разрывании пленка и пакеты подарочные.

Макулатура – книги, газеты, журналы, рекламки, тетради, тонкий картон, газеты.

Офисная белая бумага.

Картонные решетки из-под яиц.

Втулки картонные клееные – от туалетной бумаги, стрейч-пленки, линолеума.

Гофрокартон – картонные коробки. В сложенном виде.

Помимо акции 6 марта «Велес» анонсирует сборы вторсырья:

12 марта с 11 до 12 у «Элмы» (в парке со стороны улицы Текстильщиков).

12 марта с 14 до 15 в Лосте, ул. Пионерская, 28 (у хлебного ларька).

19 марта с 11 до 12 на Карла Маркса, 105 («Арт-рыба» и ТЦ «Апельсин»).

19 марта с 14 до 15 на Ленинградской, 136 у Сбербанка напротив магазина «Золотой ключик».

26 марта с 11 до 12 на аллее Ильюшина.

26 марта с 14 до 15 на Новгородской, 23, у почты напротив ТРЦ «Мармелад».

– С марта месяца, на акциях ОЗЖ «Велес», в сотрудничестве с фирмой «Зелёный город», приниматься будет только тот ассортимент, который прописан в афише. Это факт! – сообщают волонтеры. – Исключением станет новая точка в замечательном районе Лоста, куда мы всех вас приглашаем 12 марта. Там вы сможете сдать все упаковки от тортов, конфет, пенопласт и т.д. и т.п.

По словам волонтеров, такое ограничение связано с проблемами, возникшими у ИП в Вельске, которому отправляется собранное в Вологде вторсырье. База, куда раньше свозили вторсырье, ранее принадлежала устьянским собственникам теперь перешла к вельским предпринимателям, которые планируют разместить на этом месте мойку для грузовых автомобилей. Сейчас ведется поиск подходящих помещений для переезда. Вологодские волонтеры надеются, что эти проблемы и ограничения временные.

Также в марте сборы вторсырья пройдут в рамках фестиваля «Экопарк» с участием нескольких волонтерских организаций 12 марта в Монастырском саду в Прилуках и 26 марта на аллее Ильюшина.

