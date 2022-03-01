Несколько акций по сбору вторсырья пройдут в Вологде в марте

01.03.2022 [Общество]

Несколько акций по сбору вторсырья пройдут в Вологде в марте. У этих акций разные организаторы и разные перечни принимаемых материалов. 

6 марта с 11:00 до 12:00 на Кремлевской площади состоится акция городского Экопроекта «Пластик НОЛЬ». В ней примут участие несколько волонтерских организаций.

Экологическое движение ЭкоБессрочка примет у населения следующие виды вторсырья:

  • отработанные батарейки аккумуляторы,
  • блистеры от таблеток,
  • просроченные таблетки (отдельно от блистеров)
  • металлические банки, крышки, отработанные водосчетчики и пр. металлические предметы
  • электронные сигареты
  • старое хлопковое постельное белье и хлопковую взрослую одежду
  • ломаные зонтики
  • зубные щетки
  • пробковые пробки от бутылок вина
  • зажимы из-под хлебных пакетов
  • бижутерию
  • пакеты из-под кофе с маркировкой «С»-принимаются только в чистом и сухом виде.
  • искусственные ели (строго в разобранном и сложенном виде)
  • диски CD/DVD
  • пластиковые коробки из-под CD/DVD дисков и кассет
  • тюбики, дойпаки и паучи (только разрезанные, помытые и сухие, можно с крышкой)
  • пластиковые яйца из Киндер-сюрпризов (только желтого и оранжевого цвета)
  • рентгеновские снимки
  • кассовые чеки (без скрепок и пластиковых втулок)
  • контейнеры для линз (нужно предварительно удалить фольгированную пленку)
  • фломастеры и ручки (без стержней)
  • одноразовые бритвенные станки
  • дозаторы (без трубочки)

Общество защиты животных «Велес» на этой же акции организует сбор следующих видов вторсырья:

  • Стекло – бутылки, оконное, осколки любого цвета. Можно не удалять этикетки, дозаторы, ободки.
  • Металл – черный металл, алюминий, аэрозольные баллончики, жесть. 
  • Техник – бытовая техника и ее части в любом состоянии.
  • Линолеум – любой, кроме советского с ворсом на изнанке.
  • ТетраПак – пакеты из-под молочных продуктов и соков. Ополоснуть, смять.
  • Разнопласт ящики из-под фруктов, овощей, лом пластмассовых изделий, кроме упаковки от продуктов: тазы, ведра, ванночки, цветочные горшки, бамперы, пластиковая мебель, детские игрушки и т.д.
  • PET1 (ПЭТ) – бутылки из-под воды и напитков, флаконы из-под бытовой химии. В смятом виде.
  • Крышки и крышечки – все виды от бутылок и флаконов.
  • 5РР – стаканчики и контейнеры от пищевых продуктов. Ополоснуть, компактно сложить.
  • 6PS прозрачный – прозрачные контейнеры из-под пищевых продуктов. Ополоснуть, компактно сложить.
  • 6PS вспененный – лотки (подложки) от полуфабрикатов и пищевых продуктов, контейнеры из-под яиц. Ополоснуть, компактно сложить.
  • Пакеты «майки» – такие, как из магазинов «Пятерочка», «Магнит», «Макси» и т.д.
  • Пакетики прозрачные (шуршащие) – такие, как под овощи и фрукты в супермаркетах.
  • Пакеты «хрустящие» – такие, как из-под круп, сахара, кондитерских изделий.
  • Пленка – парниковая, стрейч-пленка (ПНД, ПЭВД, ПВД, LDPE) – мягкая, не шуршащая, тянущаяся при разрывании пленка и пакеты подарочные.
  • Макулатура – книги, газеты, журналы, рекламки, тетради, тонкий картон, газеты.
  • Офисная белая бумага.
  • Картонные решетки из-под яиц.
  • Втулки картонные клееные – от туалетной бумаги, стрейч-пленки, линолеума.
  • Гофрокартон – картонные коробки. В сложенном виде.

Помимо акции 6 марта «Велес» анонсирует сборы вторсырья:

12 марта с 11 до 12 у «Элмы» (в парке со стороны улицы Текстильщиков).
12 марта с 14 до 15 в Лосте, ул. Пионерская, 28 (у хлебного ларька).
19 марта с 11 до 12 на Карла Маркса, 105 («Арт-рыба» и ТЦ «Апельсин»).
19 марта с 14 до 15 на Ленинградской, 136 у Сбербанка напротив магазина «Золотой ключик».
26 марта с 11 до 12 на аллее Ильюшина.
26 марта с 14 до 15 на Новгородской, 23, у почты напротив ТРЦ «Мармелад».

– С марта месяца, на акциях ОЗЖ «Велес», в сотрудничестве с фирмой «Зелёный город», приниматься будет только тот ассортимент, который прописан в афише. Это факт! – сообщают волонтеры. – Исключением станет новая точка в замечательном районе Лоста, куда мы всех вас приглашаем 12 марта. Там вы сможете сдать все упаковки от тортов, конфет, пенопласт и т.д. и т.п.

По словам волонтеров, такое ограничение связано с проблемами, возникшими у ИП в Вельске, которому отправляется собранное в Вологде вторсырье. База, куда раньше свозили вторсырье, ранее принадлежала устьянским собственникам теперь перешла к вельским предпринимателям, которые планируют разместить на этом месте мойку для грузовых автомобилей. Сейчас ведется поиск подходящих помещений для переезда. Вологодские волонтеры надеются, что эти проблемы и ограничения временные. 

Также в марте сборы вторсырья пройдут в рамках фестиваля «Экопарк» с участием нескольких волонтерских организаций 12 марта в Монастырском саду в Прилуках и 26 марта на аллее Ильюшина.
 

Тэги: вторсырье, акция, благотворительность, Экология

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