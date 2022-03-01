162 журналиста России, в том числе вологжане, подписали письмо с просьбой остановить военную спецоперацию

Боле сотни журналистов со всей России подписали обращение к властям РФ с просьбой остановить военную спецоперацию.

«Этот вероломный шаг может привести к гибели многих граждан наших стран и огромным разрушениям. Для большинства „военная спецоперация“ [прим. редакции в соответствии с требованиями РКН] обернется ростом цен, падением экономики и обнищанием в условиях международной изоляции. В зоне конфликта происходящее освещают наши коллеги из разных стран. Сегодня они, выполняя крайне важную для общества работу, рискуют своим здоровьем и жизнями. Мы требуем обеспечить безопасность всех работающих в регионе журналистов. Роскомнадзор на фоне публикаций о российской военной операции напомнил СМИ об ответственности за распространение „заведомо ложной информации“, настаивая на „обязанности“ российских СМИ публиковать информацию только из официальных — правительственных — источников. Мы, в свою очередь, хотим напомнить, что профессиональный долг журналистов — доносить до людей правду, а не заниматься пропагандой. Журналисты должны иметь право всесторонне и честно освещать важные события в интересах граждан, а не политиков, тем более в условиях войны. Призываем коллег быть осторожными и внимательными, тщательно проверять всю поступающую информацию», — говорится в обращении

Журналисты заявили о том, что ситуации в Украине нет оправданий. С ее последствиями нам придется иметь дело долгие годы, если не десятки лет.

«Мы требуем немедленно отвести войска и прекратить военную операцию в Украине!», — заключают представители СМИ.

Обращение опубликовано на сайте профсоюза журналистов и работников СМИ. Его еще можно подписать.