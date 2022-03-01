Выставка работ художника Евгения Шиперова открылась в Вологде

01.03.2022 [Культура]

Выставка «Хор лампочек» открылась в Вологодской областной научной библиотеке имени Бабушкина. Здесь представлены работы художника Евгения Шиперова.

– Евгений Юрьевич Шиперов родился в Вытегре, окончил художественно-графический факультет Череповецкого государственного университета. С 1999 года живет и работает в Вологде. В творческом багаже художника – станковые работы в живописи и графике, проектирование музейных экспозиций в Вытегорском, Тотемском музеях и Вологодском музеях, участие во Всемирном конгрессе экслибрисов и выставке Клуба графического искусства, – сообщают организаторы выставки. 

Евгений Шиперов создает произведения в разных техниках: анимация, компьютерная графика, гравюра на пластике, пастель, тушь, гелевая ручка, монотипия. В последнее время его привлекают также изделия из гипса и металла.

На выставке в библиотеке имени Бабушкина представлены гравюры на пластике и монотипии. 

Напомним, монотипия – это разновидность техники печатной графики. Художник наносит изображение кистью масляной или типографской краской на плоскую металлическую пластину, с которой затем отпечатывает изображение на увлажненную бумагу под давлением на офортном станке. В этой технике нет возможности тиражировать изображение. С плоской печатной формы можно получить только один качественный отпечаток. После печати краска смывается, и художник может использовать металлическую пластину вторично, но для другого изображения.

– Название «Хор лампочек» мне просто приснилось, – рассказывает автор. – Странное, конечно, но подумал, что оно подходит, так как на многих работах есть источники света – звезды, Луна, Солнце и прочие светящиеся штуки.

Посетить выставку можно до 30 марта по адресу: ул. М. Ульяновой, д.1, 2-й этаж с понедельника по четверг с 10:00 до 20:00 часов, в субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00, выходной день – пятница.

Вход бесплатный. Необходимо наличие QR-кода.

Возрастное ограничение: (6+)
 

Тэги: выставка, художники, графика

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