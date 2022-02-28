Депутаты Госдумы предлагают лишать свободы тех, кто "распространяет фейки" о действиях российских военных

Депутаты Госдумы решили разработать законопроект о наказании за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ. 28 февраля об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв, фракция «Единая Россия».

«Вопрос планируем обсудить совместно с коллегами из комитета по обороне, с депутатами всех фракций. Очевидно, что необходимы законодательные решения», — заявил Пискарёв.

Он считает, что необходимо дополнить напомнил, КоАП и в Уголовный кодекс РФ, где уже есть ответственность за распространение заведомо ложной информации.

«Считаю, что эти же статьи можно дополнить положением об ответственности за искажение цели, роли и задач Вооруженных сил РФ, а также других формирований во время специальных военных и иных операций», — уверен депутат.

Законопроект предполагает срок возможного наказания до 15 лет лишения свободы. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин одобрил предложение депутатов о новом законопроекте. Депутаты приступили к работе.