Концепцию оформления города цветами к 857-летию обсудили в Вологде

Концепцию цветочного оформления Вологды обсудили участники Общественного совета города. Этим летом Вологда отметит юбилей – 875 лет, в связи с этим город планируется украсить особым образом.

– Одним из нововведений этого года будет установка топиарных фигур в разных районах города, в том числе на транспортных развязках, – рассказал в ходе публичного отчета мэр города Сергей Воропанов.

Как сообщает пресс-служба администрации города, геометрические топиарные фигуры в этом году установят на площади Революции. Помимо этого, декоративные кустарники появятся в других точках города: на кольце на улице Конева, на кольце на улице Карла Маркса, в сквере у Театра для детей и молодежи, между зданиями библиотеки имени Бабушкина и музыкальной школы № 1 на Советском проспекте, на перекрестке улицы Сергея Преминина с Пошехонским шоссе.

На площади Революции возле Вечного огня планируется высадить более 10 тысяч тюльпанов. К Дню Победы цветы появятся в скверах и возле воинских мемориалов города: на Введенском и Пошехонском кладбищах, в Кировском сквере, в поселке Молочное, у памятников маршалу Коневу, космонавту Беляеву, «Т-34» и вокруг «Зенитки».

Когда тюльпаны отцветут, их срежут, луковицы отправят на хранение до конца лета, чтобы высадить к следующему сезону, а на их месте высадят петунию и цинерарию.

Цветы-однолетники высадят к Дню города на пятидесяти уже существующих в Вологде цветниках. Для этого выбран яркий сорт петуньи. Петунья также украсит подвесные и стационарные кашпо на Кремлевской площади и площади Революции, улицах Мира, Октябрьской, Ленинградской, Северной, Козленской и Пирогова. Дополнительно в этом году планируется установить 200 кашпо для леерных ограждений.

– По просьбам жителей мы организуем два новых цветника, на которых будут высажены многолетние древесные и травянистые цветущие растения. Первый – возле «Бригантины», по ул. Чернышевского. Там запланировано благоустройство двух клумб с композициями из хвойных растений. Рабочие должны выкорчевать кустарник, подсыпать плодородный грунт и высадить рассаду. Второй цветник появится по ул. Ильюшина вокруг памятника «ИЛ -28», там будут травянистые многолетние растения, – говорит заместитель начальника Департамента городского хозяйства Вологды Алексей Гостинцев.

Разделительную полосу по улице Мира – от здания УМВД России по Вологодской области до ул. Герцена планируется покрыть рулонным газоном. Также здесь установят четыре дугообразных кашпо с грунтом и рассадой.

Представители Общественного совета предложили разбить две дополнительные клумбы в районе дома №80 по улице Мира и возле памятника дружбе русского и армянского народов на площади Революции. Сообщается, что их идеи приняты в работу.

