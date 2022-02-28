Жительница Белозерска через суд взыскала компенсацию морального вреда с женщин, которые избили её в ресторане

В Белозерске суд рассмотрел иск 19-летней местной жительницы о взыскании компенсации морального вреда с трёх женщин, которые избили её в ресторане.

«Истец указала, что 6 февраля 2021 года она с подругами была в ресторане на улице С. Орлова в Белозерске. На лестнице к ней подошли три молодые женщины, предложили выйти на улицу и поговорить. Она отказалась, после этого одна из них схватила ее за волосы, уронила на лестницу и втроем они начали ее избивать», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Девушка также пояснила, что обидчицы причинили ей физические и нравственные страдания: они избивали её в общественном месте в присутствии других людей, а после ей пришлось обратиться за медицинской помощью.

Двух ответчиц привлекли к административной ответственности и оштрафовали на пять тысяч рублей, а третью, ранее также судимую за побои, приговорили к двум месяцам исправительных работ условно.

Суд встал на сторону истца и взыскал с каждой из ответчиц по 10 тысяч рублей в пользу девушки. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.