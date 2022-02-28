Суд в Вологде заочно арестовал директора управляющей компании, который присвоил взносы жильцов обслуживаемого дома на капремонт

В Вологде суд вынес решение о заочном заключении под стражу 34-летнего экс-директора управляющей компании ООО «Империя», подозреваемого в мошенничестве.

Как установило следствие, в 2013 году обвиняемый, занимая указанную должность, присвоил 424 тысячи рублей, перечисленных фирме жильцами дома № 103 на улице Галкинской на проведение капремонта. В необходимости проведения ремонта жильцов убедил директор УК.

С учётом мнения прокурора и следователя, суд вынес решение о заочном аресте мужчины. Сейчас он находится в международном розыске, сообщает пресс-служба прокуратуры Вологды.