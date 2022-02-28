В России взламывают сайты ведущих СМИ

28.02.2022 [Общество]

В России ряд ведущих СМИ подверглись DDоS–атакам. В частности, стало известно о взломах сайтов агентства ТАСС, газет «Известия», «Коммерсант», а также интернет-газеты «Фонтанка».

 

Тэги: военная спецоперация, взлом, хакеры

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