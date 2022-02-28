В России взламывают сайты ведущих СМИ

В России ряд ведущих СМИ подверглись DDоS–атакам. В частности, стало известно о взломах сайтов агентства ТАСС, газет «Известия», «Коммерсант», а также интернет-газеты «Фонтанка».
В России ряд ведущих СМИ подверглись DDоS–атакам. В частности, стало известно о взломах сайтов агентства ТАСС, газет «Известия», «Коммерсант», а также интернет-газеты «Фонтанка».
По словам Бастрыкина, совершение подобных действий является серьёзным нарушением норм международного права
Об этом рассказал официальный представитель министерства Игорь Конашенков
Кто возглавит делегацию Украины, пока не известно