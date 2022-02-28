Череповецкая студентка представит регион на конкурсе «Краса студенчества России»

Студентка Череповецкого госуниверситета представит Вологодскую область в финале конкурса «Краса студенчества России». Дарья Биценко по итогам заочного этапа стала финалисткой национального конкурса красоты и таланта «Краса студенчества России». В 2022 году он проводится в рамках празднования 30-летия программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна». Обладательница короны и звания «Краса студенчества России» будет объявлена 6 марта в Самаре.

Дарья — победительница конкурса «Краса университета». Она увлекается хореографией, имеет многочисленные дипломы за участие в турнирах. Дарья — автор видеоролика «Приезжайте в Череповец», по итогам которого она стала лауреатом конкурса любительских творческих работ «ИнтерВЕЩЬ!».

На участие в конкурсе «Краса студенчества России» было подано более 300 заявок от студенток вузов и профессиональных образовательных организаций. В заочном этапе девушки прошли собеседование, а также представили видеоверсии своих творческих номеров. В Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России одним из самых сложных испытаний для конкурсанток стал тест на знание культурных феноменов в отечественной истории. Тем не менее, большинство участниц успешно справились с заданием, — указывают организаторы конкурса.