В Череповце 12-летняя школьница получила травмы при катании с горки

В Череповце 12-летняя школьница получила травмы при катании на «ватрушке» с Гритинской горки, сообщает официальный сайт города.

По данным издания, инцидент произошёл на стихийной горке рядом с оборудованным спуском для «ватрушек» 27 февраля в 10:42. Девочка ударилась о дерево. С тупой травмой живота и ушибом правой почки её доставили в больницу. Она находится в хирургическом отделении, обследование продолжается.

В мэрии Череповца изданию рассказали, что оборудованный спуск для «ватрушек» на Гритинской горке безопасен.