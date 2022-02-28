Количество заболевших коронавирусом в Вологодской области постепенно снижается

28.02.2022 [Общество]

В Вологодской области за минувшие сутки выявили 1654 случая заболевания коронавирусом. Накануне сообщалось о 1701 заболевшем. При этом 1 940 человек выздоровели, 9 человек умерли, 27 человек госпитализировано. Такие данные опубликованы 28 февраля на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 162 802 пациентам. Большая часть из них — 133 090 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 3 387 человек.

 

Тэги: коронавирус, инфекции
Сюжет: Пандемия коронавируса

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