Выставка лоскутного шитья проходит в центре ремесел в Вологде

28.02.2022 [Культура]

Выставка «Лоскутное вдохновение» работает в Центре ремесел в Вологде на Благовещенской, 20.

Здесь представлены работы мастеров вологодского клуба лоскутного шитья «Лепота». Этот клуб возник 16 лет назад из выпускников музейной студии «Вологодские росписи». Руководитель клуба – мастер народно-художественных промыслов Вологодской области Ольга Викторовна Мингалёва. 

– На выставке экспонируются как коллективно созданные работы, так и произведения отдельных авторов, как известные работы, ставшие уже «визитной карточкой» клуба, так и совсем новые изделия. Лоскутное шитьё – это по-настоящему увлекательный вид женского рукоделия, которое было распространено повсеместно, а мозаично собранные из цветных лоскутков предметы домашнего обихода вносят особую цветность и настроение в наш быт, создают тепло и уют, – говорит о выставке Заслуженный работник культуры РФ Ангелина Глебова.

Помимо этого, в помещении Центра ремесел в это же время проходит выставка коллекции самоваров 19-20 веков.

Посетить обе выставки можно до 3 апреля в рабочие дни с 10:00 до 19:00, в выходные дни с 10:00 до 17:00.

Возрастных ограничений нет.

Тэги: лоскутное шитье, выставка, самовары

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