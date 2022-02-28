В Вологде мужчину осудили за принуждение потерпевшего к даче ложных показаний в суде

В Вологде суд вынес приговор 24-летнему уроженцу Шекснинского района, признанному виновным в принуждении потерпевшего к даче ложных показаний в суде.

Суд установил, что в декабре 2020 года обвиняемый, в отношении которого расследовалось уголовное дело о нападении с ножом на пострадавшего, вывез его в безлюдное место к гаражам. Там он избил мужчину и потребовал сказать суду, что тот якобы сам ударил себя ножом.

«В результате противоправных действий потерпевшему причин легкий вред здоровью», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

За нападение с ножом и принуждение к даче ложных показаний осуждённому назначено окончательное наказание в виде четырёх с половиной лет колонии строгого режима.