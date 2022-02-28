В Вологде мужчину осудили за принуждение потерпевшего к даче ложных показаний в суде

28.02.2022 [Происшествия]

В Вологде суд вынес приговор 24-летнему уроженцу Шекснинского района, признанному виновным в принуждении потерпевшего к даче ложных показаний в суде.

Суд установил, что в декабре 2020 года обвиняемый, в отношении которого расследовалось уголовное дело о нападении с ножом на пострадавшего, вывез его в безлюдное место к гаражам. Там он избил мужчину и потребовал сказать суду, что тот якобы сам ударил себя ножом.

«В результате противоправных действий потерпевшему причин легкий вред здоровью», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

За нападение с ножом и принуждение к даче ложных показаний осуждённому назначено окончательное наказание в виде четырёх с половиной лет колонии строгого режима.

Тэги: нападение с ножом, приговор

ТОП НЕДЕЛИ

В России растут цены на продукты, автомобили, бытовую технику, гаджеты и лекарства
Минобороны РФ: «Ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов»
В Вологодской области создан штаб по приему беженцев с территорий непризнанных республик
В Грязовецком районе закрываются магазины
Стелу в честь губернатора Олега Кувшинникова установят в Череповце
В Вологде предприниматель не смог через суд получить право проезда к принадлежащему ему зданию
Путин признал ДНР и ЛНР независимыми республиками
Российские военные могут завершить операцию в Донбассе за пять дней
Погода в Вологодской области начнет улучшаться после 23 февраля
Вологодские антимонопольщики отменили четыре многомиллионные закупки

Похожие новости

Двое вологжан отобрали у собутыльника банковскую карту и сняли с неё больше 60 тысяч рублей

По факту разбоя возбуждено уголовное дело

841
0

Житель Бабаевского района ударил ножом младшего брата

От ранения в ногу потерпевший скончался

1900
0

Житель Сокольского района ударил ножом собутыльника и попытался изнасиловать его сожительницу

Суд заключил его под стражу

1297
0

В Соколе задержали подозреваемого в серии разбойных нападений на магазины

Мужчина собирался покинуть Вологодскую область и уже купил билет на поезд, но был задержан полицейскими

1925
0

Жителю Великого Устюга грозит до 10 лет лишения свободы за серию разбоев

Угрожая ножом, 20-летний обвиняемый похищал из торговых точек деньги, спиртное и сигареты

1550
0

Жительница Сокола проведет 8 лет в колонии за убийство сожителя

Она ударила его ножом в шею

835
0

Вологжанин получил условный срок за нападение с ножом на собутыльника

Его также обязали пройти обследование у нарколога

1458
0

68-летняя вологжанка ударила ножом подругу дочери во время застолья

Её задержали сотрудники Росгвардии

1544
0

Вологжанка на семь лет отправится в колонию за убийство 69-летнего собутыльника

Она трижды ударила его ножом и ушла, а потерпевший вскоре скончался на месте происшествия

1407
0

Вологжанин отправится в колонию за то, что семь раз ударил собутыльника ножом

Инцидент произошёл в ночь на 31 августа 2020 года. Потерпевший рассказал, что они выпивали, стали бороться на руках, после чего он получил удар в челюсть и очнулся в реанимации 3 сентября.

830
0

В Череповце пенсионера приговорили к 6,5 годам колонии за покушение на убийство жены

По версии следствия, мужчина поссорился со своей женой, и в ходе конфликта схватил ее двумя руками за шею

791
0

В Великоустюгском районе мужчину, который ударил собутыльника ножом, осудили условно

До приезда скорой он зажимал рану потерпевшего, чтобы тот не умер

812
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Выставка лоскутного шитья проходит в центре ремесел в Вологде
В Вологде мужчину осудили за принуждение потерпевшего к даче ложных показаний в суде
Минобороны заявило о господстве в небе над всей территорией Украины
Карту Вологодской области вышивает мастер народных промыслов Дина Теленкова
ЦБ России повысил ключевую ставку до 20%
Переговоры российской делегации с Украиной могут начаться в понедельник, 28 февраля
3 медали завоевали череповчане не Первенстве СЗФО по дзюдо
 
18.02.2022 [Общество]

В ожидании чуда: около 300 жителей шестого микрорайона Вологды потребовали наладить работу автобусов

3498
0
27.02.2022 [БлогоVO]

Сердце довели до состояния невозможности использования: выпинали ногами металлическую решетку, табличку сорвали, анкера вытащили

443
0
28.02.2022 [Обзор Прессы]

Невкусная инструкция

132
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика